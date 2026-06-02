Produzido pela Panini, o álbum da Copa do Mundo de 2026 tem quase mil figurinhasDivulgação / Panini
Os jogadores no álbum da Copa que ficaram fora das listas
México: Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano, Malagón
África do Sul: Mbule, Nkota, Ngezana, Aubaas
Coreia do Sul: Lee Myung-jae, Cho Yu-min
República Tcheca: Kusej, Cerny, Vydra
Grupo B
Canadá: Miller, Adekugbe
Bósnia: —
Catar: Salman, Waad
Suíça: —
Grupo C
Brasil: Bento, João Pedro, Militão, Rodrygo, Estêvão
Marrocos: Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir, En-Nesyri
Haiti: Metusala, Attys
Escócia: Gilmour
Grupo D
Estados Unidos: Tessmann, Luna
Paraguai: Ángel Romero, Villasanti
Austrália: Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek, Goodwin
Turquia: —
Grupo E
Alemanha: Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen, Gnabry
Curaçao: —
Costa do Marfim: Boly, Gbamin, Haller
Equador: Campana
Grupo F
Holanda: Frimpong, Xavi Simons
Japão: Mochizuki, Soma, Machino, Minamino
Suécia: Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski, Holm
Tunísia: Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief, Sliti
Grupo G
Bélgica: Openda
Egito: Sobhi, Faisal, Mohamed, Hamdy
Irã: Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun, Gholizadeh
Nova Zelândia: —
Grupo H
Espanha: Le Normand, Huijsen, Carvajal, Morata
Cabo Verde: Patrick Andrade, Bebé
Arábia Saudita: Al-Sanbi, Al-Sahafi, Al-Obud
Uruguai: Nández
Grupo I
França: Camavinga, Coman, Ekitike
Senegal: Dia
Iraque: Rashid
Noruega: Donnun
Grupo J
Argentina: Mastantuono
Argélia: Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal, Bennacer
Áustria: Baumgartner
Jordânia: Al-Naimat
Grupo K
Portugal: —
RD Congo: —
Uzbequistão: Turgunboev, Erkinov, Aliqulov
Colômbia: —
Grupo L
Inglaterra: Alexander-Arnold, Palmer, Foden
Croácia: Majer, Ivanovic
Gana: Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku, Kudus
Panamá: —
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