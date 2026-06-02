Produzido pela Panini, o álbum da Copa do Mundo de 2026 tem quase mil figurinhasDivulgação / Panini

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O Dia
As 48 seleções já confirmaram seus 26 convocados, e o álbum da Copa do Mundo contabiliza muitos erros de nomes que ficara, fora do torneio. Ao todo, apenas nove países têm todas as 18 figurinhas de jogadores certas.
Bósnia, Nova Zelândia, Congo, Curaçao, Portugal, Suíça, Colômbia, Panamá e Turquia apresentam 100% de acerto da Panini. Além disso, perto em outras nove seleções, com apenas um nome que não estará no torneio: Áustria, Iraque, Equador, Uruguai, Escócia, Argentina, Noruega, Senegal, Bélgica.
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Por outro lado, Senegal é quem possui mais erros no álbum da Copa do Mundo. São oito jogadores que viraram figurinha e não foram convocados, seja por lesão ou por opção do técnico.
Tunísia, com apenas 11 nomes confirmados, e México, com 12, são outros com baixo aproveitamento da Panini. Já o Brasil conta com cinco nomes nas páginas e que não disputarão os jogos a partir da semana que vem.
Três deles foram por problemas médicos (Militão, Rodrygo e Estêvão) e dois por decisão de Carlo Ancelotti nos últimos dias antes da convocação (Bento e João Pedro). Além da seleção brasileira, Alemanha, Marrocos, Argélia, Irã são outros que têm apenas 13 nomes certos.
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Os jogadores no álbum da Copa que ficaram fora das listas

Grupo A
México: Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano, Malagón
África do Sul: Mbule, Nkota, Ngezana, Aubaas
Coreia do Sul: Lee Myung-jae, Cho Yu-min
República Tcheca: Kusej, Cerny, Vydra

Grupo B
Canadá: Miller, Adekugbe
Bósnia: —
Catar: Salman, Waad
Suíça: —

Grupo C
Brasil: Bento, João Pedro, Militão, Rodrygo, Estêvão
Marrocos: Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir, En-Nesyri
Haiti: Metusala, Attys
Escócia: Gilmour

Grupo D
Estados Unidos: Tessmann, Luna
Paraguai: Ángel Romero, Villasanti
Austrália: Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek, Goodwin
Turquia: —

Grupo E
Alemanha: Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen, Gnabry
Curaçao: —
Costa do Marfim: Boly, Gbamin, Haller
Equador: Campana

Grupo F
Holanda: Frimpong, Xavi Simons
Japão: Mochizuki, Soma, Machino, Minamino
Suécia: Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski, Holm
Tunísia: Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief, Sliti

Grupo G
Bélgica: Openda
Egito: Sobhi, Faisal, Mohamed, Hamdy
Irã: Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun, Gholizadeh
Nova Zelândia: —

Grupo H
Espanha: Le Normand, Huijsen, Carvajal, Morata
Cabo Verde: Patrick Andrade, Bebé
Arábia Saudita: Al-Sanbi, Al-Sahafi, Al-Obud
Uruguai: Nández

Grupo I
França: Camavinga, Coman, Ekitike
Senegal: Dia
Iraque: Rashid
Noruega: Donnun

Grupo J
Argentina: Mastantuono
Argélia: Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal, Bennacer
Áustria: Baumgartner
Jordânia: Al-Naimat

Grupo K
Portugal: —
RD Congo: —
Uzbequistão: Turgunboev, Erkinov, Aliqulov
Colômbia: —

Grupo L
Inglaterra: Alexander-Arnold, Palmer, Foden
Croácia: Majer, Ivanovic
Gana: Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku, Kudus
Panamá: —