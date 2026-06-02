Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027Reprodução / Instagram

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A definição sobre o futuro de Vini Jr no Real Madrid ficou para depois da Copa do Mundo de 2026. Com contrato válido até junho de 2027, o atacante brasileiro segue sem acordo para renovar e o torneio é considerado um momento decisivo para os próximos passos da negociação.
As conversas entre clube e jogador foram interrompidas logo após o Mundial de Clubes de 2025. Naquele momento, as partes estavam próximas de um entendimento, mas optaram por adiar a conclusão do acordo diante de falta de consenso financeiro. Desde então, não houve avanço significativo nas tratativas.
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O peso da Copa para Vini Jr

Dentro do clube espanhol, existe a avaliação de que a Copa do Mundo poderá alterar o cenário da negociação, segundo o jornal espanhol 'As'. Caso Vinícius Júnior tenha grande destaque com a seleção brasileira, sua posição nas conversas tende a ganhar força diante de sua valorização, especialmente porque a partir de janeiro poderá assinar um pré-contrato com outro clube.
Por outro lado, um desempenho abaixo das expectativas deixaria o Real Madrid em situação mais confortável para reduzir a pedida salarial. Nesse cenário, uma eventual venda também poderia voltar a ser discutida, embora nenhuma das partes trabalhe atualmente com essa possibilidade.
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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmou publicamente que espera a permanência do brasileiro, mas sem demonstrar pressa para resolver a situação. Ele  concorre à reeleição.

Questão salarial segue como principal entrave

O principal ponto de divergência continua sendo a valorização financeira do atacante. Segundo a imprensa espanhola, Vini Jr deseja receber um salário equivalente ao de Mbappé, principal contratação recente do clube.
Antes da paralisação das negociações, o brasileiro já havia reduzido de forma significativa suas exigências iniciais. Ele cumpre o segundo contrato assinado com o Real Madrid, que prevê ganhos médios de 15 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 87,6 milhões) por temporada até 2027.