Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027Reprodução / Instagram
Copa do Mundo pode definir futuro de Vini Jr no Real, diz jornal
Negociação sobre renovação está parada há quase um ano e contrato vale até o meio de 2027
O peso da Copa para Vini Jr
Questão salarial segue como principal entrave
Copa do Mundo pode definir futuro de Vini Jr no Real, diz jornal
Negociação sobre renovação está parada há quase um ano e contrato vale até o meio de 2027
Seleção brasileira desembarca nos Estados Unidos e grupo fica completo
Carlo Ancelotti passa a contar com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli
Após chegar ao Galeão, delegação do Brasil parte para os EUA rumo à Copa
Seleção ainda fará um amistoso com o Egito antes de estrear no Mundial
Vídeo: Seleção visita museu da CBF antes de embarcar para a Copa do Mundo
Delegação do Brasil viaja aos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (1º)
Fifa define uniformes do Brasil para fase de grupos da Copa; goleiros terão jogo de vermelho
Seleção usará tanto a camisa amarela quanto a azul
Treinador do Uruguai nega divergência com Suárez e explica ausência na Copa do Mundo
Marcelo Bielsa mantém planejamento de renovação e opta por trio de ataque mais jovem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.