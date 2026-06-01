Jogadores do Brasil posam para a foto antes do amistoso com o Panamá - Erica Martin/Agência O Dia

Jogadores do Brasil posam para a foto antes do amistoso com o PanamáErica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 22:12 | Atualizado 01/06/2026 22:12





De acordo com a emissora, em São Paulo, a exibição do jogo dobrou a média de audiência da faixa horária. A partida marcou 28 pontos e 48% de participação, aumentando em 100% a média de audiência da faixa (bola rolando de 18h30 às 20h28) no comparativo com os quatro domingos anteriores. A vitória sobre o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, que marcou a despedia da Seleção da torcida rumo à Copa do Mundo, no domingo (31), fez a TV Globo bater recorde de audiência do futebol em 2026 tanto no Rio quanto em São Paulo.De acordo com a emissora, em São Paulo, a exibição do jogo dobrou a média de audiência da faixa horária. A partida marcou 28 pontos e 48% de participação, aumentando em 100% a média de audiência da faixa (bola rolando de 18h30 às 20h28) no comparativo com os quatro domingos anteriores.

Esta foi também a maior marca de um amistoso do Brasil na praça em quase dois anos. Aos domingos, foi recorde de audiência da faixa desde 30/10/2022, data do segundo turno das eleições presidenciais.



No Rio de Janeiro, a transmissão do jogo teve 30 pontos de audiência e 48% de participação, o que representa um crescimento de 88% na média de audiência da faixa em relação aos quatro domingos anteriores.

Conforme informou a emissora, ainda foi recorde de audiência e participação da faixa no ano e, aos domingos, a maior audiência desde julho de 2019.