Matheus França em ação pelo VascoMatheus Lima/Vasco

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Rio - A trajetória de Matheus França com a camisa do Vasco chegou ao fim. Contratado em agosto de 2025 por empréstimo, o meia-atacante de 22 anos não conseguiu corresponder às expectativas no Rio de Janeiro e está de volta ao Crystal Palace, da Inglaterra.
Sem cláusula de compra estipulada no acordo de empréstimo que se encerra agora em junho, o jovem carioca retorna ao futebol europeu de forma imediata. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, contudo, o atleta está fora dos planos da comissão técnica londrina para o segundo semestre.
A passagem do cria do Flamengo por São Januário foi marcada pela falta de protagonismo e pela irregularidade. No total, entrou em campo 27 vezes pelo clube, acumulando 666 minutos jogados.
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O espaço de Matheus França no elenco ficou ainda mais reduzido na atual temporada. Em 2026, somou apenas 259 minutos em campo, distribuídos por oito partidas.
O único momento de brilho do meia-atacante pelo Vasco aconteceu na vitória sobre o Audax Italiano, pela Sul-Americana deste ano. Ele saiu do banco de reservas no intervalo para substituir JP e selar a reação cruz-maltina.
Aquele gol, no dia 6 de maio, foi o único de Matheus França pelo clube e encerrou um incômodo jejum de 399 dias sem balançar as redes. A última vez havia sido em abril de 2025, no empate por 1 a 1 entre Crystal Palace e Southampton pelo Campeonato Inglês.