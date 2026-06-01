Brenner em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A situação ruim do Vasco no Brasileiro deve levar o clube carioca a buscar mudanças para o segundo semestre. Além da chegada de reforços, o Cruz-Maltino pode se desfazer de alguns jogadores. As informações são do portal da "ESPN".
LEIA MAIS: Vasco quer reforços, mas esbarra em crise financeira: 'Correr atrás de dinheiro'
Um deles é considerado uma das peças mais experientes do elenco. O volante Tchê Tchê, de 33 anos, que vem recebendo muitas críticas dos torcedores pode ser um dos atletas a mudar de ares na temporada.
LEIA MAIS: Renato não se abala com Vasco no Z-4 e aponta 'campanha muito boa' 
Além disso, dois jogadores que chegaram esse ano podem sair. Marino Hinestroza, que também foi um dos principais alvos dos torcedores, e Brenner, que foi contratado para ser titular como centroavante, e não vive boa fase, também poderá sair do Vasco.
LEIA MAIS: Léo Jardim avalia má fase do Vasco: 'Difícil falar o que não está dando certo'
Apesar da dificuldade financeira, o presidente Pedrinho compreende que o Vasco precisa de uma mudança no elenco para conseguir buscar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro.