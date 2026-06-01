Brenner em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco avalia saídas de jogadores em pausa para a Copa; Marino e Brenner podem deixar o clube
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