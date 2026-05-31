Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do Vasco - Reprodução/ Vasco TV

Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do VascoReprodução/ Vasco TV

Publicado 31/05/2026 19:49



O Vasco entrou no Z-4 nesta 18ª rodada do Brasileirão, mas nada que preocupe Renato Gaúcho no momento. Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o técnico admitiu ser ruim ficar na zona de rebaixamento durante a parada da Copa, mas lembrou que tem muitos clubes próximos e que dá para sair já na próxima partida.

Além disso, exaltou o seu trabalho desde que chegou ao Cruz-Maltino. Isso porque, em 14 jogos no campeonato, conseguiu 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas) e tem 45% de aproveitamento, o que colocaria o clube entre os 10 primeiros.



"Comigo esse grupo ganhou 19 dos 42 pontos que disputou. É uma campanha muito boa. Infelizmente o Vasco não começou bem o campeonato. Está na zona de rebaixamento com 20 pontos, mas tem três clubes com 21 pontos, outros com 22, tem clube em nono lugar com três pontos a mais do que a gente. Está muito embolado", analisou.



"O campeonato está bastante equilibrado, e infelizmente vamos ficar essa folga para a Copa na zona".



Apesar do tom pouco alarmista, o Renato Gaúcho admitiu a necessidade de reforços para o Vasco sair da situação incômoda. Entretanto, desconversou sobre os setores que serão prioridade e lembrou que a dificuldade financeira pode pesar na busca por contratações.



"Eu converso bastante com o Pedrinho, é uma pessoa que se doa muito ao clube. Da última vez nós ficamos 2h em reunião, então eu passo pra ele, para o Admar o meu pensamento. Eu também entendo a situação do clube, do momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro. E o presidente está correndo atrás quanto a isso", explicou.



Outras respostas de Renato Gaúcho



Avaliação sobre a derrota

"A gente começou bem o jogo, não faltou entrega da equipe. Tivemos algumas oportunidades no início, infelizmente a gente não soube aproveitá-las e, numa bola parada, nós tomamos o gol. E aí sabe como é a pressão. Tem que começar a se expor, abrir o time, ir pra dentro do adversário. A gente criou algumas situações, mas infelizmente não conseguiu o gol de empate pra gente tentar reagir e conseguir a vitória".



Brenner, Piton e Saldivia não relacionados

— O Brenner fez um tratamento no joelho, o Piton não se recuperou de dores musculares, e o Saldivia pediu para ficar fora porque estava com um problema particular.