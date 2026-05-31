Renato Gaúcho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/05/2026 08:40

Rio - Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h(horário de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino busca vencer para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Prime Vídeo (Streaming)

Como chega o Vasco:

O Vasco chega para o duelo em um momento de oscilação. Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central (ARG), na última quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe vem sendo contestada pela torcida após resultados ruins no Campeonato Brasileiro. O clube carioca perdeu por 3 a 0 para o Bragantino, em casa, no último fim de semana e, no momento, está na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Uma vitória, porém, pode tirar a equipe do Z-4.



Para o confronto, o Cruz-Maltino terá um desfalque importante. Andrés Gómez, um dos principais nomes da equipe na temporada, está fora após ser convocado pela seleção colombiana para a Copa do Mundo. David ou Nuno Moreira podem ocupar a vaga no ataque. O Vasco também conta com os retornos de Paulo Henrique e Puma Rodríguez, que foram ausências nas últimas partidas por conta de lesão.

Como chega o Atlético-MG:

O Atlético-MG busca quebrar um tabu contra o Vasco. O Galo não vence o Cruz-Maltino fora de casa há sete anos. Após derrotar o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0, na última quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe tenta reagir no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos. Na última rodada, perdeu para o Corinthians por 1 a 0, fora de casa.



Para o duelo, o Atlético-MG terá desfalques por conta da Copa do Mundo. Alan Franco, Preciado e Alan Minda foram convocados por suas seleções. Já Júnior Alonso também está na lista de convocados, mas deixará o clube após o Mundial e já fez sua última partida com a camisa atleticana.

Vasco x Atlético-MG

18ªrodada Campeonato Brasileiro

Local: São Januário

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, David (Nuno Moreira), Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Alexsander (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)