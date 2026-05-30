Paulo Henrique em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Vasco deve ter posição reforçada para a partida contra o Atlético-MG
Cruz-Maltino chega pressionado, já que entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Santos na rodada
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Paulo Henrique treina com elenco do Vasco e pode ser opção contra Atlético-MG
Lateral-direito estava fora de combate desde o empate contra o Paysandu em 2 a 2, no último dia 13 de maio
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