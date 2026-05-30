Paulo Henrique em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Paulo Henrique em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/05/2026 22:44

Rio - O Vasco deve ter reforços na lateral direita para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o 'ge', Paulo Henrique e Puma Rodríguez se recuperaram e estão relacionados.

PH lidou com uma entorse no tornozelo direito. Já o lateral uruguaio era baixa por causa de uma infecção no pé esquerdo.

Vasco e Atlético-MG vão medir forças neste domingo (31), a partir das 16h, em São Januário. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

O Cruz-Maltino tem 20 pontos e iniciou a rodada na 16ª posição. Entretanto, com o triunfo do Santos sobre o Vitória neste sábado, chegará para a partida na 17ª colocação.