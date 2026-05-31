Léo Jardim avaliou a situação do Vasco no Brasileirão - Reprodução

Léo Jardim avaliou a situação do Vasco no BrasileirãoReprodução

Publicado 31/05/2026 18:17

não somou pontos nas últimas três rodadas do campeonato, numa queda de desempenho que Léo Jardim não sabe explicar o motivo.

O Vasco ficará ao menos até a semana de 22 de julho na zona de rebaixamento do Brasileirão, com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG , em São Januário, neste domingo (31). O motivo para essa situação incômoda é o péssimo momento do time, quedo campeonato, numa queda de desempenho que Léo Jardim não sabe explicar o motivo.

"É difícil falar agora o que que não está dando certo, o que que a gente precisa melhorar, agora de cabeça quente. A gente se mobilizou muito essa semana pra conseguir mudar essa situação, essa sequência negativa que a gente está vindo no Campeonato Brasileiro. Hoje foi um jogo que a gente acreditava muito que conseguiria ganhar. Tivemos oportunidades, infelizmente não conseguimos concretizar", afirmou o goleiro na saída do campo, à Prime Video.



Enquanto Jardim dava entrevista, a torcida do Vasco protestou muito contra os jogadores que iam para o vestiário. Entre vaias e grito de "time sem vergonha", o goleiro deu razão aos protesto.



"Em relação à torcida, é totalmente compreensível, eles estão no direito de cobrar. A gente sabe que está devendo, que precisa entregar mais, precisa de resultado. Agora estamos na zona de rebaixamento. É continuar trabalhando, corrigir o que a gente precisa corrigir e seguir em frente, para sair dessa situação", disse, complementando:



"A gente vai ter uma parada de muitos dias aí sem jogo. É ver o que precisa melhorar, muita coisa a gente precisa evoluir, é continuar trabalhando agora e buscar sair dessa situação".