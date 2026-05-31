Vitor Hugo comemora o gol pelo Atlético-MG, com Thiago Mendes, do Vasco, lamentando - Pedro Souza / Atlético-MG

Vitor Hugo comemora o gol pelo Atlético-MG, com Thiago Mendes, do Vasco, lamentandoPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 31/05/2026 17:56

O Vasco perdeu a segunda partida seguida em São Januário no Brasileirão e ficará na zona de rebaixamento por mais de 50 dias, até a volta do campeonato após a Copa do Mundo, no fim de julho. O resultado negativo deste domingo teve a marca de um time nervoso e pouco eficiente no ataque, ao cometer muitos erros na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, gol de Vitor Hugo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino estaciona na 17ª posição, com apenas 20 pontos em 18 rodadas, atrás de Grêmio (16º), Santos (15º) e Internacional (14º), todos com 21. Já o Galo sobe para o 9º lugar, agora com 24 pontos e vai para o período sem jogos com mais tranquilidade.

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Vasco se perde após gol sofrido

O time de Renato Gaúcho entrou em campo pressionado por ter entrado na zona de rebaixamento com os resultados de sábado (30). E o nervosismo dos jogadores ficou aparente nas tentativas de resolver logo as jogadas, ocasionando em muitos erros.

Ainda assim, o Vasco quase marcou, principalmente com uma cabeçada de Spinelli logo no primeiro minuto, obrigando Everson a fazer grande defesa. Rojas também teve uma boa chance, mas foi bloqueado por Renan Lodi.

O jogo estava relativamente controlado, até que o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo em um cruzamento do lateral esquerdo, que obrigou Leonardo Jardim a espalmar. A partir daí, tudo mudou. O Galo finalizou ao gol pela primeira vez com Reinier, aos 31, e abriu o placar logo na sequência em escanteio que Vitor Hugo subiu mais alto que Robert Renan.

Segundo tempo de muitos erros dos dois times

O segundo gol só não saiu porque o goleiro vascaíno salvou em outro chute de Reinier, antes do intervalo, e porque Tomás Pérez desperdiçou um contra-ataque ao finalizar fraco, já no início do segundo tempo.

Apesar disso, desse susto, o Vasco voltou com uma outra postura na segunda etapa, mais objetivo e agressivo no ataque. Mas a falta de tranquilidade seguiu sendo um problema para finalizar as jogadas, tanto que em 15 minutos somente um chute de Puma defendido por Everton, em cobrança de falta, levou perigo.

A entrada de David no lugar do inofensivo Nuno Mendes ajudou a aumentar o ímpeto vascaíno e a pressão cresceu, assim como os erros. E dos dois lados, com o Atlético-MG desperdiçando contra-ataques sem nem mesmo finalizar ao gol.

Somente aos 31 minutos do segundo tempo o Vasco voltou a ter teve uma grande chance, em bomba de fora da área de Adson, que obrigou o goleiro atleticano a espalmar com dificuldade. A bola do empate esteve nos pés de Bruno Lopes, aos 39, em outra boa defesa de Everson. O jovem atacante foi uma das tentativas sem sucesso de Renato Gaúcho de melhorar a equipe, no lugar de Rojas, assim como Lukas Zaccarello (Adson) e Paulo Henrique (Puma).



