Renato Gaúcho entende que a falta de dinheiro dificulta contratações - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho entende que a falta de dinheiro dificulta contrataçõesMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/06/2026 11:14

dívida alta, em recuperação judicial e sem patrocinador máster.

O Vasco entra na parada para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento e com a necessidade de contratar jogadores para reforçar o elenco. O problema é a falta de dinheiro em um clube com

solução buscada pela diretoria é concluir a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia, em acordo já encaminhado desde março. Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho fica na expectativa pela chegada de jogadores que possam resolver, ao contrário da maioria das contratações,

ao empresário Marcos Lamacchia, em acordo já encaminhado desde março. Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho fica na expectativa pela chegada de jogadores que possam resolver, ao contrário da maioria das contratações, que estão devendo

"Eu também entendo a situação do clube, do momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro. E o presidente está correndo atrás quanto a isso. Então vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que o presidente está fazendo. Ninguém contrata sem dinheiro", afirmou o técnico após a derrota em casa para o Atlético-MG.



Enquanto alguns jogadores não vivem boa fase, Renato Gaúcho apostou em jovens das divisões da base para tentar uma solução às muitas deficiências do time. Bruno Lopes e Lukas Zuccarello entraram no segundo tempo e o primeiro quase empatou a partida.



"São jogadores que fazem parte do grupo. Se não entrar dinheiro, vamos continuar com esse grupo, tentar alguns jogadores na base. Milagre eu não posso fazer", completou.