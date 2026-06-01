Jorge Jesus (esquerda) ao lado de Leonardo Jardim (direita) - Reprodução / Instagram @leonardojjardim

Jorge Jesus (esquerda) ao lado de Leonardo Jardim (direita)Reprodução / Instagram @leonardojjardim

Publicado 01/06/2026 19:15

Rio - Atual técnico do Flamengo , Leonardo Jardim se encontrou com Jorge Jesus, que aproveitou as férias para vir ao Brasil. O comandante da equipe rubro-negra compartilhou uma foto do encontro por meio de uma publicação no story do Instagram, nesta segunda-feira (1º). Confira acima:

Jorge Jesus esteve presente no Maracanã, no sábado (30), e assistiu à vitória do Flamengo sobre o Coritiba por 3 a 0 . O português fez história no Rubro-Negro, onde trabalhou entre 2019 e 2020. Na entrevista coletiva após aquela partida, Leonardo Jardim falou sobre a chance de encontrar com o amigo.

"Ainda não (falou com Jesus). Vou aproveitar para ver se amanhã vamos jantar ou almoçar. Até hoje foi sempre trabalhar. Quando trabalha, às vezes o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem teve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas se tivermos essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos".

"Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação fora do futebol. O Jesus, em 2020, quando saiu, telefonou-me para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo".

O Jorge Jesus está livre no mercado. Na temporada 2025/26, ele treinou o Al-Nassr e conquistou o Campeonato Saudita. Após o título, o Mister confirmou que não seguiria no clube, que já se despediu