Jorge Jesus (esquerda) ao lado de Leonardo Jardim (direita)Reprodução / Instagram @leonardojjardim

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Rio - Atual técnico do Flamengo, Leonardo Jardim se encontrou com Jorge Jesus, que aproveitou as férias para vir ao Brasil. O comandante da equipe rubro-negra compartilhou uma foto do encontro por meio de uma publicação no story do Instagram, nesta segunda-feira (1º). Confira acima:
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Jorge Jesus esteve presente no Maracanã, no sábado (30), e assistiu à vitória do Flamengo sobre o Coritiba por 3 a 0. O português fez história no Rubro-Negro, onde trabalhou entre 2019 e 2020. Na entrevista coletiva após aquela partida, Leonardo Jardim falou sobre a chance de encontrar com o amigo.
"Ainda não (falou com Jesus). Vou aproveitar para ver se amanhã vamos jantar ou almoçar. Até hoje foi sempre trabalhar. Quando trabalha, às vezes o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem teve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas se tivermos essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos".
"Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação fora do futebol. O Jesus, em 2020, quando saiu, telefonou-me para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo".
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Jesus também aproveitou a passagem pelo Rio e, naquele sábado (30), se encontrou com Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves. Ele trabalhou e foi multicampeão com os seis no Rubro-Negro. 
O Jorge Jesus está livre no mercado. Na temporada 2025/26, ele treinou o Al-Nassr e conquistou o Campeonato Saudita. Após o título, o Mister confirmou que não seguiria no clube, que já se despediu.
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Jorge Jesus (esquerda) ao lado de Leonardo Jardim (direita)
Jorge Jesus e Leonardo Jardim