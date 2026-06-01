Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/06/2026 16:15

Rio - A eliminação do Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil não abalou o presidente Luiz Eduardo Baptista, que descartou parar de pensar na tríplice coroa. Bap citou que "ganhar ou perder é da vida" e reforçou que o sonho precisa ser grande.

"Eu vejo que nessa coisa de você desejar sempre mais, eu entendo que a gente tem que mirar na lua. Então, a gente quer ganhar tudo. Outro dia eu estava sendo ridicularizado por alguns jornalistas felizes da vida que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Falou que queria ganhar a Copa do Brasil e perdeu. Ganhar ou perder é da vida. Não muda nada no desejo", disse Bap, ao 'Espresso', programa de curadoria de conteúdo da FSB Holding.

"Eu vou continuar mirando na tríplice coroa, porque se eu mirar na tríplice coroa e eu ganhar só o Brasileiro, ou só a Libertadores, ou só o Mundial, ou os três, eu fui mais longe do que se esperava. O sonho tem que ser grande", completou.

Em 14 de maio, o presidente do Fla participou da 'São Paulo Innovation Week' e abordou o desejo de conquistar a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Naquele mesmo dia, porém, o Rubro-Negro perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Barradão e foi eliminado na quinta fase.

Sonho de conquistar o mundo de novo



Atual campeão da Libertadores, o Flamengo já está classificado para o próximo Mundial de Clubes. A presença confirmada no torneio faz Bap pensar no bi mundial e também na quádrupla coroa.

"E deixa eu dizer: sonhar grande ou pequeno custa a mesma coisa, tem que sonhar alto. A gente vai seguir perseguindo a tríplice coroa, talvez a quádrupla coroa, né? Para botar o Mundial aí também, que aliás, a gente vai disputar em 29, para desespero de vários detratores e que vão seguir torcendo até lá e sofrendo (risos)", afirmou o presidente.

"O torcedor pode ter certeza, que o torcedor Bap, não influencia no presidente Bap, que trabalha demais pra que a gente possa ter condições de realizar esse propósito maior, qual seja, ser campeão da p*** toda", finalizou.