Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Bap relembra eliminação do Flamengo e avisa: 'Vou continuar mirando na tríplice coroa'
Presidente do Rubro-Negro destacou que 'o sonho tem que ser grande'
Sonho de conquistar o mundo de novo
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Os dois são amigos e aproveitaram as férias para se verem
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Evertton Araújo se consolida cada vez mais no meio-campo do Flamengo
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