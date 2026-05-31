Leonardo Jardim quer reforçar o elenco do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Leonardo Jardim quer reforçar o elenco do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 31/05/2026 17:05

Leonardo Jardim surpreendeu ao confirmar a busca por esse novo jogador entre os pedidos que fez para a diretoria reforçar o elenco rubro-negro.

Flamengo está no mercado da bola em busca de um novo meia-atacante que possa substituir Arrascaeta. O próprioentre os pedidos que fez para a diretoria reforçar o elenco rubro-negro.

Atualmente, Carrascal e Lucas Paquetá são as duas opções quando o uruguaio não está em campo. Só que essas opções não agradam tanto ao técnico, que gostaria de ter alguém com um pouco das características do camisa 10.



Esse desejo, inclusive, vai ao encontro de como Leonardo Jardim pensa o elenco do Flamengo. Isso porque ele gosta de ter ao menos dois jogadores por posição para que possa revezá-los, como tem feito em outros setores do time.



Além disso, Carrascal vive momento de indefinição sobre seu futuro, além de ser visto mais como um atacante pela ponta direita. As recentes expulsões geram um descontentamento no clube, que está disposto a ouvir propostas para vendê-lo após a Copa do Mundo.



O próprio colombiano também não está completamente satisfeito e deseja sair. Já a outra opção, Lucas Paquetá, já fez esse função de meia em seu retorno ao Rubro-Negro, mas também não é desejo de Jardim que atue assim.



"Uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Com essa diretriz, vamos reforçar a equipe com mais qualidade. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta e, às vezes, o Carrascal. Poderíamos ter um jogador ali diferente. O Boto está a trabalhar essa situação. De resto, temos que ver posição por posição e colocar mais qualidade", disse o técnico português em coletiva de imprensa.



Além de meia, o Flamengo busca por um reforço para a lateral-esquerda e também avalia opções de novos volantes. Outra prioridade é encontrar um outro centroavante que possa brigar por posição com Pedro.