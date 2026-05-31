Jorge Jesus assistiu à vitória do Flamengo sobre o Coritiba, no Maracanã, e depois se reuniu com jogadores com quem trabalhou em 2019 e 2020. O encontro teve a presença de Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves.
Diego Ribas, Jorge Jesus, Rodrigo Caio, Diego Alves, Vitinho, Bruno Henrique e Filipe Luís.
"Esse é o melhor time que eu tive na minha vida "- Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo.
Mais cedo, Jorge Jesus marcou presença no Maracanã respondeu rapidamente à imprensa: "Sempre importante voltar a um lugar que eu fui feliz".
O português passa férias no Brasil após comandar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na conquista do Campeonato Saudita. Entretento, ele não quis continuar no clube e anunciou que não renovaria o contrato.
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