Jorge Jesus se reuniu com Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves - Reprodução de Instagram

Jorge Jesus se reuniu com Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves Reprodução de Instagram

Publicado 31/05/2026 13:16

Jorge Jesus assistiu à vitória do Flamengo sobre o Coritiba, no Maracanã, e depois se reuniu com jogadores com quem trabalhou em 2019 e 2020. O encontro teve a presença de Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves.



Diego Ribas, Jorge Jesus, Rodrigo Caio, Diego Alves, Vitinho, Bruno Henrique e Filipe Luís.



"Esse é o melhor time que eu tive na minha vida "- Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo.



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O técnico português apareceu em vídeos publicados pelos campeões de 2019 divertindo-se com eles. E ainda exaltou aquele Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileirão naquela temporada.



"Esse é o melhor time que eu tive na minha vida", disse Jorge Jesus.



Diego ainda respondeu de forma bem-humorada: "Ô, pá! Incrível! Com esse treinador dá para nós voltarmos agora (risos)".



O homem ama o Flamengo



“O melhor time que eu tive na minha vida”



Jorge Jesus. pic.twitter.com/CT6FvXvtuM — Planeta do Flamengo (@fla_infos) May 31, 2026

Mais cedo, Jorge Jesus marcou presença no Maracanã respondeu rapidamente à imprensa: "Sempre importante voltar a um lugar que eu fui feliz".



O português passa férias no Brasil após comandar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na conquista do Campeonato Saudita. Entretento, ele não quis continuar no clube e anunciou que não renovaria o contrato.