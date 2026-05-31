Jorge Jesus se reuniu com Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves Reprodução de Instagram

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Jorge Jesus assistiu à vitória do Flamengo sobre o Coritiba, no Maracanã, e depois se reuniu com jogadores com quem trabalhou em 2019 e 2020. O encontro teve a presença de Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves.
O técnico português apareceu em vídeos publicados pelos campeões de 2019 divertindo-se com eles. E ainda exaltou aquele Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileirão naquela temporada.
"Esse é o melhor time que eu tive na minha vida", disse Jorge Jesus.
Diego ainda respondeu de forma bem-humorada: "Ô, pá! Incrível! Com esse treinador dá para nós voltarmos agora (risos)".
Mais cedo, Jorge Jesus marcou presença no Maracanã respondeu rapidamente à imprensa: "Sempre importante voltar a um lugar que eu fui feliz".
O português passa férias no Brasil após comandar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na conquista do Campeonato Saudita. Entretento, ele não quis continuar no clube e anunciou que não renovaria o contrato.
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Jorge Jesus se reuniu com Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves
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