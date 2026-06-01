O Flamengo encerra a primeira parte do Brasileirão longe de seu objetivo principal, que era estar na liderança. A sete pontos e um jogo a menos do que o líder Palmeiras, o Rubro-Negro chega ao fim da 18ª rodada do campeonato com apenas 28,2% de chance de título.
Ainda falta mais uma rodada para se chegar à metade da competição, mas a desvantagem liga o sinal de alerta e obrigará o time a perder menos pontos após a Copa do Mundo. Já o clube paulista está com 55,5% de chance de conquista, segundo levantamento do Departamento de Matemática da da UFMG.
Além dos dois principais favoritos à disputa do Brasileirão, o Fluminense aparece com apenas 5,2%, já que ficou a 10 pontos da liderança, em terceiro lugar na tabela. Cada vez mais distante do título, o Tricolor está bem cotado para o principal objetivo no momento, que é garantir uma vaga na Libertadores de 2027: tem 56,8% de possibilidade.
Na busca por uma vaga na competição continental, o Botafogo, mesmo em 12º lugar, aparece com 12,9%.
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