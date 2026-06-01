Troféu do Brasileirão: Flamengo e Palmeiras são os principais candidatos ao títuloRafael Ribeiro/CBF

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O Flamengo encerra a primeira parte do Brasileirão longe de seu objetivo principal, que era estar na liderança. A sete pontos e um jogo a menos do que o líder Palmeiras, o Rubro-Negro chega ao fim da 18ª rodada do campeonato com apenas 28,2% de chance de título.
Ainda falta mais uma rodada para se chegar à metade da competição, mas a desvantagem liga o sinal de alerta e obrigará o time a perder menos pontos após a Copa do Mundo. Já o clube paulista está com 55,5% de chance de conquista, segundo levantamento do Departamento de Matemática da da UFMG.
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Briga por vaga na Libertadores

Além dos dois principais favoritos à disputa do Brasileirão, o Fluminense aparece com apenas 5,2%, já que ficou a 10 pontos da liderança, em terceiro lugar na tabela. Cada vez mais distante do título, o Tricolor está bem cotado para o principal objetivo no momento, que é garantir uma vaga na Libertadores de 2027: tem 56,8% de possibilidade.
Na busca por uma vaga na competição continental, o Botafogo, mesmo em 12º lugar, aparece com 12,9%.
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As chances de título no Brasileirão

Palmeiras - 55,5%
Flamengo - 28,2%
Fluminense - 5,2%
Athletico-PR - 3,2%
Bragantino - 3,1%
Bahia - 1,2%

Possibilidades de vaga na Libertadores

Palmeiras - 97,8%
Flamengo - 90%
Fluminense - 56,8%
Athletico-PR - 48,6%
Bragantino - 44,7%
Bahia - 28,4%
Coritiba - 24,2%
Corinthians - 17,8%
Atlético-MG - 16,6%
São Paulo - 15,9%
Cruzeiro 14,3%
Botafogo - 12,9%
Vitória - 12,3%