Troféu do Brasileirão: Flamengo e Palmeiras são os principais candidatos ao título - Rafael Ribeiro/CBF

Troféu do Brasileirão: Flamengo e Palmeiras são os principais candidatos ao títuloRafael Ribeiro/CBF

Publicado 01/06/2026 13:06

O Flamengo encerra a primeira parte do Brasileirão longe de seu objetivo principal, que era estar na liderança. A sete pontos e um jogo a menos do que o líder Palmeiras, o Rubro-Negro chega ao fim da 18ª rodada do campeonato com apenas 28,2% de chance de título.



Ainda falta mais uma rodada para se chegar à metade da competição, mas a desvantagem liga o sinal de alerta e obrigará o time a perder menos pontos após a Copa do Mundo. Já o clube paulista está com 55,5% de chance de conquista, segundo levantamento do Departamento de Matemática da da UFMG.



Briga por vaga na Libertadores



Além dos dois principais favoritos à disputa do Brasileirão, o Fluminense aparece com apenas 5,2%, já que ficou a 10 pontos da liderança, em terceiro lugar na tabela. Cada vez mais distante do título, o Tricolor está bem cotado para o principal objetivo no momento, que é garantir uma vaga na Libertadores de 2027: tem 56,8% de possibilidade.



Na busca por uma vaga na competição continental, o Botafogo, mesmo em 12º lugar, aparece com 12,9%.



As chances de título no Brasileirão



Palmeiras - 55,5%

Flamengo - 28,2%

Fluminense - 5,2%

Athletico-PR - 3,2%

Bragantino - 3,1%

Bahia - 1,2%



Possibilidades de vaga na Libertadores



Palmeiras - 97,8%

Flamengo - 90%

Fluminense - 56,8%

Athletico-PR - 48,6%

Bragantino - 44,7%

Bahia - 28,4%

Coritiba - 24,2%

Corinthians - 17,8%

Atlético-MG - 16,6%

São Paulo - 15,9%

Cruzeiro 14,3%

Botafogo - 12,9%

Vitória - 12,3%