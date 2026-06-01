Evertton Araújo vive excelente momento - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo vive excelente momentoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/06/2026 17:50

Rio - Destaque do Flamengo na temporada, o volante Evertton Araújo, de 23 anos, está sendo monitorado pelo Milan. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube italiano enviou representantes ao Maracanã para acompanhar a atuação do jogador contra o Coritiba, no último sábado (30).

Apesar disso, o Rossonero ainda não fez qualquer proposta pelo volante. A tendência, porém, é que o Flamengo receba alguma oferta durante a janela de transferências do meio do ano.

Com passagens pela base do Volta Redonda, Evertton Araújo chegou ao Flamengo em 2022 e integrou a equipe sub-20 do Rubro-Negro até 2024. Naquele ano, foi comprado em definitivo pelo clube da Gávea.

Em 2023, o volante teve suas primeiras oportunidades no profissional e vive na atual temporada o seu melhor momento. No total, entrou em campo em 92 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.