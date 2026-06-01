Evertton Araújo, no jogo contra o Coritiba - Adriano Fontes / Flamengo

Evertton Araújo, no jogo contra o CoritibaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 01/06/2026 11:51

Rio — O meia Evertton Araújo, do Flamengo, chegou à sua 11ª partida como titular nos últimos 13 jogos do time no último sábado (30), na vitória contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro . O jogador vem ganhando protagonismo em uma faixa do campo que conta com jogadores de peso, como Jorginho, Erick Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá.

O jogador de 23 anos era pouco utilizado por Filipe Luís em 2025. Ele passou a ser mais utilizado por Leonardo Jardim neste ano, devido a uma série de lesões e suspensões nos seus companheiros. Pulgar, por exemplo, ficou quase dois meses fora de combate devido a uma lesão no ombro direito.



O volante tem se destacado pela sua capacidade física, qualidade nos passes e força na marcação. Na partida contra o Coritiba, acertou 85 passes de 90 e recuperou seis bolas do adversário.

Intertemporada

O Rubro-Negro deu férias ao elenco após a última partida. No dia 19 de junho, os atletas vão se reapresentar no CT Ninho do Urubu, e em 28 de junho, a equipe viaja a Portugal, onde o time disputará três amistosos.