Rio - A seleção brasileira está a caminho dos Estados Unidos rumo à Copa do Mundo. A delegação chegou ao Aeroporto do Galeão na noite desta segunda-feira (1º), e o avião decolou pouco depois das 23h (de Brasília). Inicialmente, o voo estava previsto para sair às 22h.
A delegação embarcou num Boeing 767-300ER da companhia sul-africana Aeronexus, avaliado em mais de R$ 1,19 bilhão. O destino é o estado de Nova Jersey.
A aeronave, que já atendeu aos Rolling Stones em algumas turnês, oferece serviço vip e 96 assentos de primeira classe. O avião ainda ganhou adesivagem da Azul Linhas Aéreas, parceira da CBF, para receber a Seleção.
Comissão técnica e jogadores foram à sede da CBF na noite desta segunda-feira (1º) e se despediram de funcionários da casa antes da viagem. Eles visitaram o museu da entidade. O grupo também atendeu ao convite do presidente Samir Xaud para um jantar no restaurante do prédio.
A CBF informou que a chegada do grupo se deu por uma entrada reservada. Eles seguiram uma trilha que estava iluminado na cor verde neon e foram saudados pelos funcionários da entidade.
Na sede, foram ao museu da CBF. Depois, eles ocuparam o auditório. Lá, a seleção brasileira foi novamente ovacionada por colaboradores da entidade.
O presidente da CBF, Samir Xaud, abriu a cerimônia com um discurso para desejar sorte e sucesso à Seleção. Os jogadores estiveram postados ao palco, junto com o técnico Carlo Ancelotti.
Posteriormente, houve uma sessão de fotos. Na sequência, o grupo foi jantar e partiu para o Aeroporto do Galeão.
Três ausências
Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Gabriel Martinelli (Arsenal) não estavam com o grupo na sede da CBF. Os três foram a campo na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado (30), na Hungria. Eles se apresentam nos Estados Unidos.
Próximos jogos do Brasil
. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso . Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo . Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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