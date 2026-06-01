Jogadores da seleção brasileira dentro do avião - Nelson Terme / CBF

Jogadores da seleção brasileira dentro do aviãoNelson Terme / CBF

Publicado 01/06/2026 21:00 | Atualizado 01/06/2026 23:36

Rio - A seleção brasileira está a caminho dos Estados Unidos rumo à Copa do Mundo. A delegação chegou ao Aeroporto do Galeão na noite desta segunda-feira (1º), e o avião decolou pouco depois das 23h (de Brasília). Inicialmente, o voo estava previsto para sair às 22h.

A delegação embarcou num Boeing 767-300ER da companhia sul-africana Aeronexus, avaliado em mais de R$ 1,19 bilhão. O destino é o estado de Nova Jersey.



A aeronave, que já atendeu aos Rolling Stones em algumas turnês, oferece serviço vip e 96 assentos de primeira classe. O avião ainda ganhou adesivagem da Azul Linhas Aéreas, parceira da CBF, para receber a Seleção.

Comissão técnica e jogadores foram à sede da CBF na noite desta segunda-feira (1º) e se despediram de funcionários da casa antes da viagem. Eles visitaram o museu da entidade. O grupo também atendeu ao convite do presidente Samir Xaud para um jantar no restaurante do prédio.

A CBF informou que a chegada do grupo se deu por uma entrada reservada. Eles seguiram uma trilha que estava iluminado na cor verde neon e foram saudados pelos funcionários da entidade.

Na sede, foram ao museu da CBF. Depois, eles ocuparam o auditório. Lá, a seleção brasileira foi novamente ovacionada por colaboradores da entidade.

O presidente da CBF, Samir Xaud, abriu a cerimônia com um discurso para desejar sorte e sucesso à Seleção. Os jogadores estiveram postados ao palco, junto com o técnico Carlo Ancelotti.

Posteriormente, houve uma sessão de fotos. Na sequência, o grupo foi jantar e partiu para o Aeroporto do Galeão.

Três ausências

Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Gabriel Martinelli (Arsenal) não estavam com o grupo na sede da CBF. Os três foram a campo na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado (30), na Hungria. Eles se apresentam nos Estados Unidos.

Próximos jogos do Brasil

. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo





