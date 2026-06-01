Arrascaeta é um dos nove convocados do Flamengo para a Copa do Mundo - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta é um dos nove convocados do Flamengo para a Copa do MundoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 01/06/2026 16:40

Flamengo e Palmeiras rivalizam pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores e não à toa são os clubes do país com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo. A dupla contabiliza metade dos 32 nomes que defenderão suas seleções no torneio.



O Rubro-Negro é o brasileiro com mais jogadores convocados. São nove por quatro seleções: Léo Pereira, Lucas Paquetá, Danilo e Alex Sandro, pelo Brasil; Arrascaeta, Varela e De La Cruz, pelo Uruguai; Gonzalo Plata, pelo Equador e Carrascal, pela Colômbia.



Já o Verdão teve outros sete nomes, também para quatro países diferentes: Gustavo Gómez, Maurício e Sosa, pelo Paraguai; Piquerez e Emiliano Martínez, pelo Uruguai; John Arias, pela Colômbia, e Flaco López, pela Argentina.



Além dos dois líderes do Brasileirão, o Atlético-MG teve quatro convocados (o paraguaio Junior Alonso e os três equatorianos Ángelo Preciado, Alan Franco e Minda). Grêmio (Weverton e o paraguaio Balbuena) e Internacional (o uruguaio Rochet e o equatoriano Félix Torres) são os outros dois clubes com mais de um jogador na Copa do Mundo.



Ainda há oito clubes brasileiros com ao menos um representante no torneio: Botafogo (Danilo), Fluminense (o uruguaio Canobbio), Vasco (o colombiano Andrés Gómez), além de Corinthians (o holandês Memphis Depay), Santos (Neymar), São Paulo (o paraguaio Bobadilla), Athletico-PR (o colombiano Portilla) e Bragantino (o paraguaio Isidro Pitta).