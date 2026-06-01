Arrascaeta é um dos nove convocados do Flamengo para a Copa do MundoAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo e Palmeiras são os brasileiros com mais convocados para a Copa
Brasileirão tem 32 jogadores que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá
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