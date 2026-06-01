Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia
Um dos mais experientes da Seleção, Danilo analisou os contratempos no período, mas reconheceu algumas evoluções: “Foi um ciclo complicado, essa é a palavra. Todos sabem muito bem disso, fui um crítico ferrenho em vários momentos. Mas agora tenho que reconhecer que neste último ano as coisas vêm se encaminhando bem, através do Samir Xaud e de todos os que trabalham com ele”.
“Ficamos satisfeitos porque o sonho é a Copa do Mundo, mas a CBF precisa dessa organização e desse rumo. Só assim teremos um futebol brasileiro mais forte”, disse, após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, na zona mista do Maracanã.
O zagueiro é um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti, que o chamou pela versatilidade no setor defensivo e pela trajetória construída ao longo da carreira, importante para suportar os momentos de dificuldade. “Primeiro, preciso jogar bola. Depois, com o tempo de estrada que tenho e com as tantas porradas que já levei, posso ajudar os jogadores a sustentarem a pressão”, analisou.
Importância de Neymar para a Amarelinha
“Neymar é um jogador importante para a Seleção, que tem trabalhado muito para tentar voltar num bom nível e ajudar. Contamos muito com ele, assim como contamos com cada um dos outros jogadores”, declarou o defensor.
A agenda do Brasil nas próximas semanas
. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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