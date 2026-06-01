Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 14:00

Rio - A seleção brasileira dá adeus ao país nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos, sede da Copa do Mundo em conjunto com Canadá e México, em busca do hexacampeonato. O ciclo de preparação, porém, não foi o ideal, com várias trocas de treinador até que chegassem ao nome de Carlo Ancelotti. Antes do italiano, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior estiveram à frente da Amarelinha. Houve também uma mudança no comando da CBF, que era liderada por Ednaldo Rodrigues e, agora, está nas mãos de Samir Xaud.

Leia mais: Alisson lamenta vaias em goleada do Brasil sobre o Panamá



Um dos mais experientes da Seleção, Danilo analisou os contratempos no período, mas reconheceu algumas evoluções: “Foi um ciclo complicado, essa é a palavra. Todos sabem muito bem disso, fui um crítico ferrenho em vários momentos. Mas agora tenho que reconhecer que neste último ano as coisas vêm se encaminhando bem, através do Samir Xaud e de todos os que trabalham com ele”.



“Ficamos satisfeitos porque o sonho é a Copa do Mundo, mas a CBF precisa dessa organização e desse rumo. Só assim teremos um futebol brasileiro mais forte”, disse, após a Um dos mais experientes da Seleção, Danilo analisou os contratempos no período, mas reconheceu algumas evoluções: “Foi um ciclo complicado, essa é a palavra. Todos sabem muito bem disso, fui um crítico ferrenho em vários momentos. Mas agora tenho que reconhecer que neste último ano as coisas vêm se encaminhando bem, através do Samir Xaud e de todos os que trabalham com ele”.“Ficamos satisfeitos porque o sonho é a Copa do Mundo, mas a CBF precisa dessa organização e desse rumo. Só assim teremos um futebol brasileiro mais forte”, disse, após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá , na zona mista do Maracanã.

Leia mais: Reservas pedem passagem e causam ‘dor de cabeça’ em Ancelotti



O zagueiro é um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti, que o chamou pela versatilidade no setor defensivo e pela trajetória construída ao longo da carreira, importante para suportar os momentos de dificuldade. “Primeiro, preciso jogar bola. Depois, com o tempo de estrada que tenho e com as tantas porradas que já levei, posso ajudar os jogadores a sustentarem a pressão”, analisou. O zagueiro é um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti, que o chamou pela versatilidade no setor defensivo e pela trajetória construída ao longo da carreira, importante para suportar os momentos de dificuldade. “Primeiro, preciso jogar bola. Depois, com o tempo de estrada que tenho e com as tantas porradas que já levei, posso ajudar os jogadores a sustentarem a pressão”, analisou.

Importância de Neymar para a Amarelinha



Danilo falou sobre a relevância de Neymar dentro do elenco da seleção brasileira. Elogiado, o meia-atacante trata lesão muscular na panturrilha direita e pode ficar fora da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, dia 13 de junho.



“Neymar é um jogador importante para a Seleção, que tem trabalhado muito para tentar voltar num bom nível e ajudar. Contamos muito com ele, assim como contamos com cada um dos outros jogadores”, declarou o defensor.

A agenda do Brasil nas próximas semanas



. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo