Alisson em ação no amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Alisson em ação no amistoso entre Brasil e Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 07:00





“É a vida do goleiro. Mesmo quando você não tem culpa, é culpado. Sempre que tomar um gol, a culpa vai ser do goleiro, independentemente de como foi. A carreira toda de um goleiro é assim, sofrer um gol é a pior coisa que pode acontecer, seja falha ou não. Foi um momento de azar”, disse o arqueiro após o confronto, na zona mista.



“Temos que trabalhar isso também, para não acontecer na Copa do Mundo. Durante o jogo, temos que tentar não pensar muito sobre erros. Precisamos ter uma avaliação correta de todas as coisas, independentemente do que as pessoas avaliarem ou não. Tenho essa mentalidade, sou quem mais cobra de mim mesmo”, complementou.



Um dos destaques do Liverpool, ele esteve afastado dos gramados entre março e maio por uma lesão muscular na coxa direita. Agora recuperado, o camisa 1 garantiu estar apto para defender o Brasil: “Eu me sinto muito bem, o problema era relativamente grave. Fiquei mais tempo parado do que deveria, justamente pela preocupação de chegar bem para o torneio”. Rio - Alisson analisou as vaias que recebeu da torcida brasileira no início da goleada por 6 a 2 sobre o Panamá , no último domingo (31), no Maracanã, na despedida da Seleção antes do embarque para disputar a Copa do Mundo. O goleiro foi criticado logo depois do primeiro gol adversário, em cobrança de falta. No lance, a bola desviou na barreira e o enganou.“É a vida do goleiro. Mesmo quando você não tem culpa, é culpado. Sempre que tomar um gol, a culpa vai ser do goleiro, independentemente de como foi. A carreira toda de um goleiro é assim, sofrer um gol é a pior coisa que pode acontecer, seja falha ou não. Foi um momento de azar”, disse o arqueiro após o confronto, na zona mista.“Temos que trabalhar isso também, para não acontecer na Copa do Mundo. Durante o jogo, temos que tentar não pensar muito sobre erros. Precisamos ter uma avaliação correta de todas as coisas, independentemente do que as pessoas avaliarem ou não. Tenho essa mentalidade, sou quem mais cobra de mim mesmo”, complementou.Um dos destaques do Liverpool, ele esteve afastado dos gramados entre março e maio por uma lesão muscular na coxa direita. Agora recuperado, o camisa 1 garantiu estar apto para defender o Brasil: “Eu me sinto muito bem, o problema era relativamente grave. Fiquei mais tempo parado do que deveria, justamente pela preocupação de chegar bem para o torneio”.

Ponto-chave rumo ao hexa



Alisson rasgou elogios ao período de atividades na Granja Comary, em Teresópolis. Além disso, o goleiro ressaltou que o elenco precisa estabelecer um vínculo forte de olho na Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.



“Para a nossa preparação, é importante criar o máximo possível de conexão como grupo, entre os jogadores. O nível dos treinos está muito bom”, ponderou.

A agenda da Seleção nas próximas semanas

. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo