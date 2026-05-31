Brasil e Panamá se enfrentaram no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Brasil e Panamá se enfrentaram no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 31/05/2026 21:32 | Atualizado 31/05/2026 21:33

Rio - Vini Jr celebrou a vitória do Brasil sobre o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, na noite deste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O atacante elogiou o trabalho das duas equipes que Ancelotti colocou em campo e destacou que foi especial jogar ao lado da torcida e da família.

"Acredito que foi um bom jogo para a nossa preparação. Foram duas equipes: uma na primeira parte; outra na segunda. Mas com o mesmo objetivo, para chegar o mais preparado possível na Copa do Mundo. Os dois foram muito bem. O que o mister pediu nós conseguimos colocar em prática. E ganhar em casa, ganhar no Maracanã, poder voltar aqui depois de muito tempo... Sempre é especial jogar ao lado da nossa torcida, da minha família. Que seja uma energia e um plus para a Copa do Mundo", disse Vini Jr, que fez um gol e deu uma assistência, na entrevista à TV Globo.

Ancelotti promoveu dez substituições no retorno do intervalo e mudou praticamente todo o time para o segundo tempo. A exceção foi Léo Pereira, que ficou até o apito final.

A delegação embarca aos Estados Unidos na segunda-feira (1º). No dia 6 de junho, o Brasil fará um amistoso com o Egito, em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra Marrocos.