Brasil e Panamá se enfrentaram no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia
Vini Jr celebra vitória do Brasil no Maracanã antes da Copa: 'Que seja uma energia e um plus'
Atacante brilhou com um gol e uma assistência
Vini Jr celebra vitória do Brasil no Maracanã antes da Copa: 'Que seja uma energia e um plus'
Atacante brilhou com um gol e uma assistência
Galeria: veja fotos da vitória do Brasil sobre o Panamá no Maracanã
Amistoso serviu de preparação para a Copa do Mundo
Em despedida antes da Copa, Brasil deslancha no segundo tempo e atropela o Panamá
Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram para a seleção brasileira
Alemanha goleia a Finlândia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
Deniz Undav (2), Florian Wirtz e Jamal Musiala marcaram no jogo
Presidente da CBF vê a Seleção em constante evolução: 'Atingir esses 100% na Copa'
Samir Xaud também destacou a ansiedade pelo torneio
Escócia corta da Copa jogador importante e chama jovem que ia como torcedor
Adversária do Brasil na última rodada do torneio sofre baixa em amistoso em que goleou
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