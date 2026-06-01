Jogadores do Brasil comemoram gol marcado sobre o Panamá, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Jogadores do Brasil comemoram gol marcado sobre o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 12:30





Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo balançaram a rede ao longo da segunda etapa. Antes, no primeiro tempo, os titulares Vini Jr e Casemiro haviam marcado. O técnico italiano aproveitou o amistoso para dar minutagem e observar o máximo de atletas no Maracanã. O único que não saiu do banco foi o goleiro Weverton, que viu Alisson e Ederson em campo.



Vice-artilheiro da Premier League, Igor Thiago é um dos que podem pedir passagem no Mundial, com dois gols em três jogos pela Amarelinha - ambos de pênalti. “Além de marcar, é importante desempenhar um bom futebol. Acho que consegui fazer isso quando joguei, mostrei a vontade que tenho para representar o nosso país”, avaliou o centroavante após o confronto, na zona mista. Rio - A boa atuação dos reservas que entraram no intervalo da goleada da seleção brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá , no último domingo (31), causou uma ‘dor de cabeça’ em Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu ter dúvidas quanto à escalação ideal para a Copa do Mundo Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo balançaram a rede ao longo da segunda etapa. Antes, no primeiro tempo, os titulares Vini Jr e Casemiro haviam marcado. O técnico italiano aproveitou o amistoso para dar minutagem e observar o máximo de atletas no Maracanã. O único que não saiu do banco foi o goleiro Weverton, que viu Alisson e Ederson em campo.Vice-artilheiro da Premier League, Igor Thiago é um dos que podem pedir passagem no Mundial, com dois gols em três jogos pela Amarelinha - ambos de pênalti. “Além de marcar, é importante desempenhar um bom futebol. Acho que consegui fazer isso quando joguei, mostrei a vontade que tenho para representar o nosso país”, avaliou o centroavante após o confronto, na zona mista.

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Aos 19 anos, Rayan também chama a atenção e acirra cada vez mais a briga por uma vaga na ponta-direita. O ex-jogador do



O Brasil está no Grupo C na Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Aos 19 anos, Rayan também chama a atenção e acirra cada vez mais a briga por uma vaga na ponta-direita. O ex-jogador do Vasco foi um dos mais festejados pela torcida nas arquibancadas. Lucas Paquetá e Danilo têm missão mais complicada, mas formaram boa dupla no meio-campo, com dinâmica, versatilidade e gols. Endrick é outro que, mesmo muito jovem, vive expectativa para ganhar espaço.O Brasil está no Grupo C na Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A agenda da seleção brasileira nas próximas semanas



. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso

. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo