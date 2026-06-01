Jogadores do Brasil comemoram gol marcado sobre o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia
Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo balançaram a rede ao longo da segunda etapa. Antes, no primeiro tempo, os titulares Vini Jr e Casemiro haviam marcado. O técnico italiano aproveitou o amistoso para dar minutagem e observar o máximo de atletas no Maracanã. O único que não saiu do banco foi o goleiro Weverton, que viu Alisson e Ederson em campo.
Vice-artilheiro da Premier League, Igor Thiago é um dos que podem pedir passagem no Mundial, com dois gols em três jogos pela Amarelinha - ambos de pênalti. “Além de marcar, é importante desempenhar um bom futebol. Acho que consegui fazer isso quando joguei, mostrei a vontade que tenho para representar o nosso país”, avaliou o centroavante após o confronto, na zona mista.
Aos 19 anos, Rayan também chama a atenção e acirra cada vez mais a briga por uma vaga na ponta-direita. O ex-jogador do Vasco foi um dos mais festejados pela torcida nas arquibancadas. Lucas Paquetá e Danilo têm missão mais complicada, mas formaram boa dupla no meio-campo, com dinâmica, versatilidade e gols. Endrick é outro que, mesmo muito jovem, vive expectativa para ganhar espaço.
O Brasil está no Grupo C na Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
A agenda da seleção brasileira nas próximas semanas
. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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