Portugal iniciou nesta segunda-feira (1º) a preparação para disputar a Copa do Mundo. O grande nome da seleção é Cristiano Ronaldo, que estará no torneio pela sexta vez. Os jogadores se apresentaram e já fizeram atividades na Cidade do Futebol, centro de treinamentos da Federação Portuguesa, em Oeiras.
Ao todo, 22 atletas estão à disposição do técnico Roberto Martínez. Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, que ganharam a Liga dos Campeões pelo PSG no último sábado (30), só vão se juntar ao elenco no dia 6 de junho.
A seleção portuguesa está no Grupo K, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.
Recorde de Cristiano Ronaldo
Com a participação no Mundial deste ano, Cristiano Ronaldo se tornará um dos jogadores que mais disputaram o torneio na história. Lionel Messi e Ochoa também podem alcançar a marca, já que estão nas listas de Argentina e México, respectivamente.
A agenda de Portugal nas próximas semanas
. Portugal x Chile (06/06) - Amistoso . Portugal x Nigéria (10/06) - Amistoso . Portugal x RD Congo (17/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo . Portugal x Uzbequistão (23/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo . Colômbia x Portugal (27/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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