Cristiano Ronaldo em ação durante treino de Portugal, na Cidade do Futebol - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo em ação durante treino de Portugal, na Cidade do FutebolPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 01/06/2026 16:21

Portugal iniciou nesta segunda-feira (1º) a preparação para disputar a Copa do Mundo. O grande nome da seleção é Cristiano Ronaldo, que estará no torneio pela sexta vez. Os jogadores se apresentaram e já fizeram atividades na Cidade do Futebol, centro de treinamentos da Federação Portuguesa, em Oeiras.



Ao todo, 22 atletas estão à disposição do técnico Roberto Martínez. Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, que ganharam a Liga dos Campeões pelo PSG no último sábado (30), só vão se juntar ao elenco no dia 6 de junho.



A seleção portuguesa está no Grupo K, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Recorde de Cristiano Ronaldo

Com a participação no Mundial deste ano, Cristiano Ronaldo se tornará um dos jogadores que mais disputaram o torneio na história. Lionel Messi e Ochoa também podem alcançar a marca, já que estão nas listas de Argentina e México, respectivamente.

A agenda de Portugal nas próximas semanas



. Portugal x Chile (06/06) - Amistoso

. Portugal x Nigéria (10/06) - Amistoso

. Portugal x RD Congo (17/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo

. Portugal x Uzbequistão (23/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo

. Colômbia x Portugal (27/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo