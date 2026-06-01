Jogadores celebram gol em amistoso contra o PanamáMauro Pimentel / AFP
O periódico europeu afirmou que o "Brasil intimida!". O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti deslanchou apenas no segundo tempo, quando o treinador fez várias alterações na equipe.
"Carlo Ancelotti fez substituições e com elas chegou uma chuva de gols. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra, com energias renovadas. E a pressão que se viu no início da partida foi a chave de um jogo que mudou por completo. Em 10 minutos, a seleção canarinha destroçou o rival", analisou o 'As'.
O Brasil ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo. A partida amistosa acontecerá em Cleveland, nos Estados Unidos.
"Bailando, celebrando e goleando. O Brasil se despediu dos torcedores da melhor forma. Alimentando as esperanças para um Mundial em que não partirá como equipe favorita. Mas demonstrando que não pode ser tirado nunca do debate", finalizou o jornal espanhol.
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