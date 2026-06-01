Paraguai - A seleção paraguaia anunciou sua convocação para a Copa do Mundo no fim da manhã desta segunda-feira (1º). Sete nomes que atuam no Brasileirão estão na lista. Inclusive, um deles é brasileiro e se naturalizou em fevereiro deste ano. Além disso, a relação conta com um goleiro que é velho conhecido dos botafoguenses.
Os sete jogadores da Série A que foram convocados pelo treinador argentino Gustavo Alfaro para defender o Paraguai na Copa foram: Balbuena (Grêmio), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras), Ramón Sosa (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino) e Damián Bobadilla (São Paulo).
Naturalizado no começo de 2026, já que tem mãe paraguaia, Maurício foi convocado pela primeira vez na Data Fifa de março e pareceu ter agradado ao comandante da seleção, já que voltou a ser chamado. Todos os sete jogadores do Brasileirão envolvidos na lista jogarão a primeira Copa do Mundo, principalmente porque a seleção não disputava o torneio desde 2010.
Entre os listados, também está o goleiro Gatito Fernández, atualmente no Cerro Porteño (PAR), que teve longa passagem pelo Botafogo. Revelado pelo próprio Cerro, o arqueiro chegou ao Glorioso em 2017, vindo do Figueirense, e se manteve no clube carioca até janeiro de 2025. Durante o período, conquistou uma Libertadores, uma Série A, um Carioca, duas Taças Rio e uma Série B.
O Paraguai está no grupo D da Copa do Mundo, que também conta com Estados Unidos, Turquia e Austrália. A estreia será contra os norte-americanos, no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília). Em seguida, enfrentará os turcos, dia 20, e os australianos, dia 25, em busca da classificação para o mata-mata.
Confira a convocação do Paraguai para a Copa
Goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Gastón Olveira (Olímpia);
Defensores: Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Suderland), Alexandro Maidana (Talleres) e Fabián Balbuena (Grêmio);
Meio-campistas: Diego Gómez (Brighton), Mauricio (Palmeiras), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United) e Alejandro R. Gamarra (Al-Ain);
Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Álex Arce (Ind. Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Strasbourg) e Antonio Sanabria (Cremonese).
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