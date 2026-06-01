Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanhola - Miguel Medina/AFP

Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanholaMiguel Medina/AFP

Publicado 01/06/2026 13:19

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, analisou as condições físicas do atacante Lamine Yamal às vésperas da Copa do Mundo. Em entrevista publicada pelo jornal 'Mundo Deportivo' nesta segunda-feira (1º), o treinador falou que o jogador, fora de combate desde abril devido a uma lesão na coxa esquerda, deve estar pronto já para a primeira partida do Mundial.

"A primeira coisa é que acreditamos que ele chegará em boas condições. Estamos em comunicação total e constante com os clubes, que nos informam diariamente sobre o seu estado. Sabemos que ele chegará em perfeitas condições e eu me atreveria a dizer que estará pronto já para a primeira partida, mas vamos avaliar essa evolução passo a passo", disse.

De la Fuente também falou sobre a maturidade de Yamal, que tem 18 anos, e como pretende conciliar os atributos individuais dos atletas com os aspectos coletivos da equipe.

"Vamos lidar com isso como sempre fizemos: com normalidade, naturalidade e falando claramente sobre o que ele vai encontrar pela frente. Não será uma surpresa para ele, porque é um jogador e uma pessoa muito madura para a idade que tem. Ele possui uma grande capacidade de interpretar rapidamente as situações."

A Espanha estreia na Copa do Mundo em 15 de junho, contra Cabo Verde. O grupo H ainda tem as seleções de Uruguai e Arábia Saudita.