Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanholaMiguel Medina/AFP
Técnico da Espanha comenta sobre condição física de Yamal às vésperas da Copa
Jogador não entra em campo desde abril
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