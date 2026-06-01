Plata em ação no treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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O Dia
A seleção do Equador divulgou, na madrugada desta segunda-feira (1º), os convocados para a Copa do Mundo. A lista conta com nomes como o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, além dos jogadores Ángelo Preciado e Alan Franco, do Atlético-MG, o zagueiro do Internacional Félix Torres e o centroavante Enner Valencia, que já atuou no time gaúcho.

Nomes que jogam em grandes ligas do futebol europeu também aparecem na relação, entre eles Moisés Caicedo, do Chelsea, Piero Hincapié, do Arsenal, Willian Pacho, do PSG, e Pervis Estupiñán, do Milan.
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Confira a lista completa

Goleiros: Gonzalo Valle (LDU Quito), Hernán Galíndez (Huracán) e Moisés Ramírez (AE Kifisias);

Defensores: Ángelo Preciado (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Joel Ordóñez (Club Brugge), Pervis Estupiñán (Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (PSG) e Yaimar Medina (Genk);

Meio-campistas: Alan Franco (Atlético-MG), Denil Castillo (Midtjylland), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Moisés Caicedo (Chelsea), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland);

Atacantes: Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Jeremy Arévalo (Stuttgart) John Yeboah (Venezia), Jordy Caicedo (Huracán) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).