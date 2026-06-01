Plata em ação no treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Nomes que jogam em grandes ligas do futebol europeu também aparecem na relação, entre eles Moisés Caicedo, do Chelsea, Piero Hincapié, do Arsenal, Willian Pacho, do PSG, e Pervis Estupiñán, do Milan.
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Defensores: Ángelo Preciado (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Joel Ordóñez (Club Brugge), Pervis Estupiñán (Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (PSG) e Yaimar Medina (Genk);
Meio-campistas: Alan Franco (Atlético-MG), Denil Castillo (Midtjylland), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Moisés Caicedo (Chelsea), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland);
Atacantes: Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Jeremy Arévalo (Stuttgart) John Yeboah (Venezia), Jordy Caicedo (Huracán) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
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