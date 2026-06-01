A seleção do México seguiu a tendência de outros países de fazer um vídeo especial para divulgar os 26 convocados para a Copa do Mundo. E pegou em cheio os corações dos brasileiros ao utilizar inteligência artificial para recriar a voz de Roberto Gómez Bolaños, intérprete de Chaves, personagem icônico do seriado homônimo que marcou gerações na televisão latino-americana, para fazer o anúncio.
Uma das anfitriãs do torneio, ao lado de Estados Unidos e Canadá, a equipe comandada por Javier Aguirre chega à competição apostando na experiência de Guillermo Ochoa. Aos 40 anos, o goleiro está prestes a alcançar uma marca histórica.
Ele disputará sua sexta Copa do Mundo. O feito o coloca ao lado de dois dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que também vão quebrar o recorde de participações.
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