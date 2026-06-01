Os 26 convocados do México para a Copa do Mundo - Divulgação

Os 26 convocados do México para a Copa do MundoDivulgação

Publicado 01/06/2026 10:20

A seleção do México seguiu a tendência de outros países de fazer um vídeo especial para divulgar os 26 convocados para a Copa do Mundo. E pegou em cheio os corações dos brasileiros ao utilizar inteligência artificial para recriar a voz de Roberto Gómez Bolaños, intérprete de Chaves, personagem icônico do seriado homônimo que marcou gerações na televisão latino-americana, para fazer o anúncio.



No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Uma das anfitriãs do torneio, ao lado de Estados Unidos e Canadá, a equipe comandada por Javier Aguirre chega à competição apostando na experiência de Guillermo Ochoa. Aos 40 anos, o goleiro está prestes a alcançar uma marca histórica.



Ele disputará sua sexta Copa do Mundo. O feito o coloca ao lado de dois dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que também vão quebrar o recorde de participações.



México na Copa do Mundo



Integrante do Grupo A, o México fará a partida de abertura do Mundial em 11 de junho, diante da África do Sul, no Estádio Azteca.



Na sequência, a equipe enfrenta a Coreia do Sul, em 18 de junho, no Estádio Akron. A participação na fase de grupos se encerra em 24 de junho, novamente no Azteca, contra a República Tcheca.



Os 26 jogadores mexicanos convocados



Goleiros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo e Guillermo Ochoa.



Defensores: Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Erik Lira, Luis Romo, Israel Reyes, Mateo Chávez e Jesús Gallardo.



Meio-campistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, César Huerta, Luis Chávez, Roberto Alvarado e Brian Gutiérrez.



Atacantes: Raúl Jiménez, Alexis Vega, Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones e Guillermo Martínez.





