Raphinha em campo contra o PanamáAFP
Raphinha cita Yamal e se diz pronto para fazer nova função na Seleção
Atacante pode atuar em posição diferente com Ancelotti
Lukaku alcança marca, e Bélgica vence Croácia em amistoso pré-Copa
Técnico dos 'Diabos Vermelhos' aproveitou a partida para testar um sistema inteiramente novo
Messi vai ampliar recorde de partidas na Copa; veja lista de quem mais jogou
Craque argentino conquistou pela primeira vez o mundo em 2022 e tentará repetir feito
Às vésperas da Copa, cidade proíbe amistoso de RD Congo por medo de surto de ebola
Decisão foi por 'questão de prudência sanitária', justificou o prefeito
Estudo aponta Brasil com o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo de 2026
França lidera a lista e é avaliada em cerca de R$ 8,5 bilhões
Ancelotti descarta clima de 'oba-oba' na delegação brasileira: 'Não viemos para uma festa'
Seleção chegou aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo
Álbum da Copa do Mundo acerta todos os jogadores de nove seleções
Brasil está entre os países com mais erros nos 18 nomes que viraram figurinhas
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