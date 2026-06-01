Raphinha em campo contra o Panamá - AFP

Raphinha em campo contra o PanamáAFP

Publicado 01/06/2026 13:48

Rio - O esquema tático na seleção brasileira na Copa do Mundo ainda não está decidido por Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha, de 29 anos, pode ter sua posição alterada. O jogador se mostrou flexível a possibilidade e citou uma situação que viveu no Barcelona.

"No Barcelona eu também tive que mudar um pouco a minha mentalidade, porque quando eu cheguei, eu batia o pé, falava que só ia jogar do lado direito, e quando eu abri a minha mente para explorar outras coisas foi quando eu tive tranquilidade para me adaptar em outras posições", disse em entrevista à "Globo".

O atacante citou, inclusive, o atacante Lamine Yamal, que é a grande estrela do Barcelona, como um dos motivos da sua adaptação.

"A gente não pode ser hipócrita e falar que eu ia disputar de igual pra igual com o Lamine (Yamal), porque é mentira, porque ele é um talento absurdo e não tem muito o que falar. Quando eu abri a mente para isso, me ajudou bastante. E aqui na Seleção eu vou dar sempre o meu melhor, quero estar em campo, independente da posição", concluiu.