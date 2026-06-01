Saliba, do Arsenal, disputa bola com Doué, do PSGNicolas Tucat / AFP
França pode perder titular que jogou no sacrifício em final da Liga dos Campeões
Saliba já tinha problema físico e mesmo assim atuou o jogo todo pelo Arsenal, contra o PSG
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