Miss Bumbum 2025, Kerolay Chaves - Kerolay Chaves/ CO ASSESSORIA

Miss Bumbum 2025, Kerolay ChavesKerolay Chaves/ CO ASSESSORIA

Publicado 01/06/2026 15:46

Rio - A Miss Bumbum 2025, Kerolay Chaves, de 24 anos, transformou o próprio corpo em um álbum vivo com figurinhas de jogadores da Copa do Mundo após receber da organização do concurso o desafio de lançar sua candidatura ao posto de Musa da Copa. A produção levou cerca de sete horas para ficar pronta e foi criada a partir de uma proposta simples: desenvolver uma homenagem ao futebol diferente de tudo o que ela já havia visto.

fotogaleria



Kerolay afirma que aceitou o convite sem pensar duas vezes e começou a procurar referências para desenvolver o ensaio. Segundo ela, a ideia ganhou força justamente quando percebeu que não encontrava nada semelhante. Kerolay afirma que aceitou o convite sem pensar duas vezes e começou a procurar referências para desenvolver o ensaio. Segundo ela, a ideia ganhou força justamente quando percebeu que não encontrava nada semelhante.

"Sempre fui apaixonada por futebol e sonhava em fazer algo especial ligado à Copa do Mundo. Quando surgiu o convite, eu quis fazer uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto. Não queria apenas vestir uma camisa de seleção ou segurar uma bola. Eu procurei referências antes de começar e não encontrei nada parecido com a ideia de transformar o próprio corpo em um álbum da Copa. Foi aí que percebi que precisava colocar o projeto em prática", relata.



A influenciadora conta que uma das etapas mais demoradas foi escolher quais jogadores fariam parte da produção. Segundo ela, a intenção era reunir nomes que marcaram diferentes gerações do torneio e ajudaram a construir a história da competição.

"Eu queria escolher exatamente quais jogadores iam aparecer e quais figurinhas realmente tinham importância pra mim. Tinha seleção que eu fazia questão de colocar e jogador que não podia faltar de jeito nenhum. A parte mais difícil foi organizar tudo sem exagerar. Eu queria colocar tantos jogadores que parecia impossível escolher quem ficaria de fora", conta.



Para Kerolay, o ensaio acabou se transformando em uma forma criativa de apresentar sua candidatura ao título de Musa da Copa do Mundo.

"Se a ideia era chamar atenção para minha candidatura, acho que funcionou. Nunca imaginei virar um álbum da Copa, mas agora quero ver quem vai tirar de mim o título de musa do Mundial. Futebol sempre foi uma paixão na minha vida e achei divertido encontrar um jeito tão diferente de mostrar isso", conclui.