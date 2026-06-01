Marcelo Bielsa em entrevista coletiva - DANTE FERNANDEZ / AFP

Marcelo Bielsa em entrevista coletivaDANTE FERNANDEZ / AFP

Publicado 01/06/2026 18:46 | Atualizado 01/06/2026 19:25

Uruguai - O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, detalhou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º) os critérios que o levaram a deixar Luis Suárez fora da lista final de convocados para a Copa do Mundo. O comandante da Celeste rechaçou qualquer tipo de atrito com o histórico atacante e confirmou que o setor ofensivo do país na competição será composto por Darwin Núñez, Federico Viñas e Rodrigo Aguirre.



A polêmica sobre a ausência do camisa 9 ganhou força nos bastidores após o atleta mudar de postura em relação ao seu futuro. Embora tivesse anunciado sua aposentadoria da equipe nacional em setembro de 2024, em uma partida contra o Paraguai, o centroavante voltou atrás recentemente e se colocou publicamente à disposição para jogar o torneio.

Ao justificar a decisão de dar espaço às novas promessas do futebol uruguaio, o treinador fez questão de relembrar o posicionamento inicial adotado pelo próprio jogador no passado.

"No momento em que Suárez nos comunicou, na partida de despedida que foi realizada, que ele preferia deixar seu espaço na equipe, entre outros argumentos, disse publicamente que queria favorecer o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram alternativas para sua posição", pontuou.



O técnico argentino, inclusive, elogiou a postura do artilheiro e ressaltou que a escolha final não passou por questões de ordem pessoal.

"Ele comunicou que estava disposto a contribuir retornando à seleção, algo que entendi como uma manifestação valiosa e sincera. De fato, eu não tenho nenhuma divergência com Suárez, mas optei por Darwin, por Viñas e por Rodrigo Aguirre. Ele não me deve nenhum pedido de desculpas", enfatizou Bielsa.



Sem o maior goleador de sua história, autor de 69 gols em 143 jogos, o Uruguai integra o Grupo H da competição sediada por Estados Unidos, México e Canadá. A bicampeã mundial iniciará sua caminhada no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, em Miami.