Luka Modric é o camisa 10 e capitão da seleção croata - Rich Storry / Getty Images via AFP

Luka Modric é o camisa 10 e capitão da seleção croataRich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 01/06/2026 16:49

Croácia - A seleção croata foi mais uma a anunciar sua lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (1º). Entre os nomes, o que mais chama atenção é o do astro Luka Modric, meio-campista de 40 anos, que veste a camisa 10 e a faixa de capitão da Croácia, e vai disputar o Mundial pela quinta e última vez. Além disso, o meia cogita se aposentar após o torneio

Modrick estreou em Copas em 2006, com apenas 20 anos. De lá para cá, só ficou de fora do torneio em 2010 porque a Croácia não se classificou nas eliminatórias européias. Com esta convocação, Modric chega aos Estados Unidos, Canadá e México para disputar seu quinto Mundial, igualando o atual recorde de participações — que deve ser quebrado por Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa nesta edição.

A convocação do treinador Zlatko Dalic também contou com a presença do goleiro Livakovic, velho conhecido dos brasileiros, titular nas quartas de final da Copa de 2022, quando a Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis. Porém, Bruno Petkovic, autor do gol daquele jogo, e Mislav Orsic, que deu a assistência, não estão na lista.

Nomes consagrados como Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, ambos do Manchester City, Josip Stanisic, do Bayern de Munique, e Ivan Perisic, do PSV, foram outros dos destaques na lista anunciada pelo técnico.

A seleção croata está no grupo L da Copa do Mundo, junto com Inglaterra, Panamá e Gana. A estreia é contra os ingleses, no dia 17 de junho, às 17h (de Brasília). Na sequência, enfrenta os panamenhos no dia 23 e encara os ganeses no dia 27.

Veja a convocação da Croácia para a Copa

Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen) e Ivor Pandur (Hull City);

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) e Luka Vuskovic (Hamburgo);

Meio-campistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bologna) e Toni Fruk (Rijeka);

Atacantes: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Peter Musa (Dallas) e Igor Matanovic (Freiburg).