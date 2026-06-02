Arrascaeta em ação durante jogo do Uruguai - Rich Storry / AFP

Arrascaeta em ação durante jogo do UruguaiRich Storry / AFP

Publicado 02/06/2026 13:25





Ele havia sido confirmado nesta terça-feira (2) como o camisa 10 da seleção para o torneio internacional. O jogador passou por uma cirurgia na clavícula direita no fim de abril, mas já estava praticamente recuperado. Agora, tem chance de ficar fora por outra questão física. Uruguai - Destaque do Flamengo , Arrascaeta pode perder a Copa do Mundo. O meia-atacante uruguaio sentiu uma lesão na panturrilha e fará exames para saber a gravidade do problema, segundo a rádio local 'Carve Deportiva'.Ele havia sido confirmado nesta terça-feira (2) como o camisa 10 da seleção para o torneio internacional. O jogador passou por uma cirurgia na clavícula direita no fim de abril, mas já estava praticamente recuperado. Agora, tem chance de ficar fora por outra questão física.

O regulamento do Mundial previa a entrega da lista definitiva até segunda-feira (1º). Então, cortes só serão realizados em casos justificados de lesão ou doença grave. Um jogador pode ser substituído até 24 horas antes da estreia, e o substituto deve estar entre os relacionados na pré-lista.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.