Casemiro é peça fundamental na seleção brasileira de Carlo Ancelotti - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro é peça fundamental na seleção brasileira de Carlo AncelottiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/06/2026 11:14

o time não está na primeira prateleira dos favoritos ao título.

Casemiro foi sincero sobre como chega a seleção brasileira na Copa do Mundo. O volante admitiu, no desembarque da delegação nos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (2), queao título.

Ainda assim, ele incluiu o Brasil como um dos principais candidatos e explicou os motivos para sua opinião.



"Dessa vez viemos com esse passinho atrás, mas o alerta está sempre ligado. Temos mais jogadores jovens, que terão maior protagonismo e a mescla está boa. Treinador com total experiência, apesar de ser a primeira Copa. Chegamos fortes", disse à imprensa brasileira.

"Existem outras seleções que estão à frente do nosso processo. Não precisa ficar falando, mas sabemos que há seleções na frente. Mas a Seleção é sempre forte".



Casemiro ainda lamentou como foi o processo de preparação da seleção brasileira ao longo dos últimos três anos e meio. No período, foram três técnicos diferentes (o interino Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior) e muitas atuações ruins.



"Ciclo difícil, mudança de treinador, de presidente, muitas turbulências. Temos somente um ano de trabalho com o treinador. São apenas 40 dias de trabalho. Mas acho que vamos chegar fortes. Temos qualidade, jogadores com energia, mescla boa", completou.

