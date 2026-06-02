Neymar e Ancelotti na Granja Comary, em TeresópolisReprodução
O craque, de 34 anos, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e é dúvida para o primeiro jogo do Brasil no Mundial, contra o Marrocos, no dia 13.
"Está progredindo bem, está trabalhando bem, não temos pressa", disse Ancelotti ao chegar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a delegação brasileira ficará concentrada, segundo um vídeo divulgado pela Fifa.
"Essa Copa do Mundo não tem um favorito, o Brasil vai competir com todos as outras equipes", comentou Ancelotti sobre as expectativas para o torneio.
Antes da estreia no Mundial, a Seleção fará um último amistoso de preparação, contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland.
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