Scaloni é o treinador da seleção argentinaAFP
Scaloni não marca data para aposentadoria de Messi na Argentina: ‘Vai jogar enquanto quiser’
Craque, de 38 anos, está com 'fadiga muscular'
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