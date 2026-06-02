Scaloni é o treinador da seleção argentina - AFP

Scaloni é o treinador da seleção argentinaAFP

Publicado 02/06/2026 17:00

Argentina - Assim como Neymar na seleção brasileira a situação física de Lionel Messi tem preocupado os argentinos. Em entrevista coletiva, o treinador Lionel Scaloni abordou a situação do camisa 10 e afirmou que o craque seguirá atuando pela equipe tricampeã do mundo até quando quiser.

"Ele vai jogar enquanto quiser, porque todos nós sabemos do que ele é capaz, e não é nenhuma surpresa que esteja disputando sua sexta Copa do Mundo. Como poderia ser surpreendente? O que surpreende é que ele só tenha conquistado quatro títulos com a seleção. Ele ficou a um triz de ganhar mais duas Copas Américas e uma Copa do Mundo", disse em entrevista ao jornal argentino "Olé".

No último jogo pelo Inter Miami, Messi deixou o campo com dores musculares. Não houve lesão, mas foi constatada "fadiga muscular", e o craque não tem presença assegurada nos dois amistosos que a seleção fará antes da Copa do Mundo.

A atual campeã está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

"Ele vai jogar enquanto quiser, porque todos nós sabemos do que ele é capaz, e não é nenhuma surpresa que esteja disputando sua sexta Copa do Mundo. Como poderia ser surpreendente? O que surpreende é que ele só tenha conquistado quatro títulos com a seleção. Ele ficou a um triz de ganhar mais duas Copas Américas e uma Copa do Mundo", disse em entrevista ao jornal argentino "Olé".