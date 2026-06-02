A seleção brasileira treinou nesta terça-feira (2) - Reprodução / CBF TV

A seleção brasileira treinou nesta terça-feira (2)Reprodução / CBF TV

Publicado 02/06/2026 20:42 | Atualizado 02/06/2026 20:56

De olho na Copa do Mundo , o técnico Carlo Ancelotti comanda, nesta terça-feira (2), o primeiro treino da seleção brasileira em solo norte-americano. A atividade contou com as presenças de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Os três disputaram a final da Liga dos Campeões no sábado (30), na Hungria, e se apresentaram já nos Estados Unidos.

O treinador conta 25 dos 26 convocados no convocados. Neymar, que está em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, é o único desfalque, segundo o 'ge'.

A Seleção ainda fará um amistoso antes de estrear na Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, a partir das 19h (de Brasília). A delegação viajará para a partida na sexta-feira (5).

O Brasil estreia no Mundial será em 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C.