Treino da seleção brasileira - Reprodução / CBF TV

Treino da seleção brasileiraReprodução / CBF TV

Publicado 03/06/2026 20:29 | Atualizado 03/06/2026 20:35

Estados Unidos - A seleção brasileira realizou o segundo treino em solo norte-americano nesta quarta-feira (3), e Carlo Ancelotti testou mudanças na equipe para o amistoso com o Egito, o último antes da estreia na Copa do Mundo.

A atividade em Morristown contou com a presença de torcedores. Pelas regras da Fifa, as seleções precisam realizar um treino aberto à comunidade local.

Sobre as mudanças, Ancelotti testou Lucas Paquetá e Igor Thiago nos lugares de Luiz Henrique e Matheus Cunha. Na linha de defesa, apenas Wesley foi mantido. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos entraram nas vagas de Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro.

Portanto, a escalação esboçada tem: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

Durante a atividade, segundo o 'ge', Ancelotti também revezou os zagueiros e testou Rayan no lugar de Vini Jr e Raphinha como opções de variação de jogo.

Agenda do Brasil

O Brasil vai enfrentar o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, a partir das 19h (de Brasília). A delegação viajará para a partida na sexta-feira (5).

O Brasil estreia no Mundial em 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C.