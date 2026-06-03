Treino da seleção brasileiraReprodução / CBF TV
Carlo Ancelotti testa mudanças em treino da seleção brasileira
Atividade contou com a presença de torcedores
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