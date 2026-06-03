Jogadores da seleção da França treinam no país antes de ir para a Copa do Mundo - Divulgação

Jogadores da seleção da França treinam no país antes de ir para a Copa do MundoDivulgação

Publicado 03/06/2026 11:27

O clima na seleção da França não é dos melhores, com mais um caso de insatisfação dos jogadores com a federação francesa. Desta vez, o motivo é a quantidade de ingressos de cortesia, que se junta à discussão sobre premiações.



Segundo o jornal 'L'Equipe', o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, ofereceu limitar os ingressos a familiares dos jogadores para dois de cortesia e outros seis que podem ser comprados. A proposta incomodou o elenco, que considerou o total de oito entradas por partida muito baixo e não aceitaram.



A discussão aumenta o desgaste interno diante de um impasse em relação à premiação pela disputa da Copa do Mundo. Na mesma reunião, entretanto, houve avanço para um entendimento.

Isso porque, em março, a proposta da federação de reduzir o valor incomodou bastante os jogadores, que não chegaram a um acordo. Desta vez, os números estão mais próximos.

Segundo a publicação francesa, a nova proposta prevê pagamento de bônus por classificação somente a partir das semifinais. Desta maneira, o dinheiro seria maior caso a França chegue entre os quatro primeiros colocados da Copa do Mundo.



Essas questões financeiras não chegam a ser uma crise, mas mexem com os bastidores. A dúvida é se também vão interferir em campo e atrapalhar o desempenho da principal favorita a conquistar o título do torneio.



França na Copa do Mundo

A seleção francesa está no Grupo I e estreia contra Senegal em 16 de junho, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Iraque, dia 22, às 18h. E o último compromisso na primeira fase é contra a Noruega, dia 26, às 16h.