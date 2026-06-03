Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de março - Marco Bertorello / AFP

Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de marçoMarco Bertorello / AFP

Publicado 03/06/2026 10:02 | Atualizado 03/06/2026 10:06

O regulamento do Mundial previa a entrega da lista definitiva até segunda-feira (1º). A partir desta data, cortes só podem ser realizados em casos justificados de lesão ou doença grave. O jogador deve ser substituído até 24 horas antes da estreia, e o substituto precisa estar entre os relacionados na pré-lista.



O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. As outras seleções da chave são a Espanha e Cabo Verde.