Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de marçoMarco Bertorello / AFP

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O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo e da seleção uruguaia, passou por exames que confirmaram uma lesão na panturrilha direita de grau médio. Agora, o jogador aguarda a definição para saber se será cortado da Copa do Mundo, de acordo com o 'ge'.

O atleta havia sentido dores no treino desta terça-feira (2), no mesmo dia em que foi anunciada a sua escolha como o camisa 10 da equipe para o torneio, e realizou o diagnóstico à noite.

O presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, abordou a situação em coletiva de imprensa ainda na terça-feira. "Confiamos que não vai ser um obstáculo para que ele esteja no Mundial. Espero que assim seja, mas ainda não temos confirmação", disse, na ocasião.

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O regulamento do Mundial previa a entrega da lista definitiva até segunda-feira (1º). A partir desta data, cortes só podem ser realizados em casos justificados de lesão ou doença grave. O jogador deve ser substituído até 24 horas antes da estreia, e o substituto precisa estar entre os relacionados na pré-lista.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. As outras seleções da chave são a Espanha e Cabo Verde.