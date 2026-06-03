Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de marçoMarco Bertorello / AFP
O atleta havia sentido dores no treino desta terça-feira (2), no mesmo dia em que foi anunciada a sua escolha como o camisa 10 da equipe para o torneio, e realizou o diagnóstico à noite.
O presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, abordou a situação em coletiva de imprensa ainda na terça-feira. "Confiamos que não vai ser um obstáculo para que ele esteja no Mundial. Espero que assim seja, mas ainda não temos confirmação", disse, na ocasião.
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O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e estreia contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. As outras seleções da chave são a Espanha e Cabo Verde.
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