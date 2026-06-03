Raphael Rezende trabalhou no Botafogo de 2022 e 2026 - Vítor Silva / Botafogo

Raphael Rezende trabalhou no Botafogo de 2022 e 2026Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2026 14:05

O SBT tem um novo comentarista para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do ex-coordenador de scout do Botafogo e ex-Globo, Raphael Rezende, anunciado nesta quarta-feira (3).



"Estar em mais uma Copa do Mundo como comentarista é reafirmar o sonho de quem passou a vida vendo futebol como paixão, hobby e trabalho. É o maior palco do jogo e ter a chance de contribuir com essa grande cobertura do SBT só aumenta a vontade de viver a Copa com a intensidade que ela merece", disse o jornalista e profissional de scout em comunicado oficial da TV.



Raphael Rezende foi demitido do Botafogo em fevereiro deste ano, durante a reestruturação da SAF. Ele se junta à equipe que ainda conta com o ex-jogador Juninho Paulista, o narrador Tiago Leifert e a comentarista de arbitragem Nadine Basttos.

Além deles, Galvão Bueno estará junto ao ex-atacante Alexandre Pato e ao jornalista Mauro Betting. Mauro Naves, Andre Hernan e Isabela Labate trabalharão na reportagem diretamente dos Estados Unidos.

A transmissão do SBT também passará simultaneamente na N Sports.