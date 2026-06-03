Momento do vídeo da federação de Cabo Verde com alguém assistindo à série sobre o Brasil campeão de 1970Reprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
A seleção de Cabo Verde é estreante em Copas do Mundo e busca inspiração em um dos maiores times da história do futebol. Durante a viagem para os Estados Unidos, um membro da delegação africana chamou atenção ao aparecer assistindo à série recém-lançada sobre o Brasil campeão de 1970.
Leia mais: Censo da Copa aponta curiosidades sobre os quase 1.250 jogadores
Imagens da viagem de avião divulgadas pela federação local mostram um tablet, sem mostrar quem é o jogador, passando trechos da série "Brasil 70: A Saga do Tri", da Netflix. A cena em destaque é relembrando um momento difícil de Pelé na Copa de 1966, saindo de campo machucado na derrota por 3 a 1 para Portugal.

Os jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo

A seleção africana está no Grupo H e estreará no torneio já pegando uma das favoritas ao título. Espanha x Cabo Verde será em 15 de junho, às 13h (de Brasília).
Leia também: Arrascaeta tem lesão confirmada e aguarda definição sobre possível corte
Logo depois, outra parada dura: o Uruguai, dia 21, às 19h. E a última adversária é a Arábia Saudita, dia 26, às 21h.