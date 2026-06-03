Emiliano Buendía recebeu um alerta da Federação Argentina de Futebol (AFA) para que suspendesse as férias. A seleção teme cortes na lista de convocados para a Copa do Mundo e, assim, avisou ao meio-campista para que mantivesse a forma física. As informações são do canal local 'DSports'.
Ao todo, dez atletas chamados por Lionel Scaloni não estão totalmente saudáveis para entrar em campo neste momento: Cuti Romero, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Messi, Montiel, Nahuel Molina, Nico González, Nico Paz, Paredes e Thiago Almada.
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