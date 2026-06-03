Emiliano Buendía é um dos principais jogadores do Aston Villa, da Inglaterra - Andrej Isakovic / AFP

Emiliano Buendía é um dos principais jogadores do Aston Villa, da InglaterraAndrej Isakovic / AFP

Publicado 03/06/2026 12:46

Emiliano Buendía recebeu um alerta da Federação Argentina de Futebol (AFA) para que suspendesse as férias. A seleção teme cortes na lista de convocados para a Copa do Mundo e, assim, avisou ao meio-campista para que mantivesse a forma física. As informações são do canal local 'DSports'.



Ao todo, dez atletas chamados por Lionel Scaloni não estão totalmente saudáveis para entrar em campo neste momento: Cuti Romero, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Messi, Montiel, Nahuel Molina, Nico González, Nico Paz, Paredes e Thiago Almada.

Na última temporada, Emiliano Buendía fez 11 gols e deu nove assistências em 54 jogos pelo Aston Villa, sendo 34 entre os titulares.

Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. Antes do início do torneio, a seleção fará amistosos preparatórios com Honduras e Islândia.