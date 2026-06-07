Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de março - Marco Bertorello / AFP

Arrascaeta em amistoso do Uruguai contra a Argélia, no último dia 31 de marçoMarco Bertorello / AFP

Publicado 07/06/2026 12:40

Rio - Após Arrascaeta se apresentar ao Uruguai com tratamento de lesão na clavícula em curso e sofrer uma nova contusão, desta vez na panturrilha , o Flamengo acusou a seleção uruguaia de descumprir o combinado para a recuperação do meia. A afirmação foi feita através de nota oficial, divulgada pelo clube neste domingo (7), na qual o Rubro-Negro apontou a atitude como "irresponsável".

No comunicado, o Mais Querido relatou que enviou um documento ao Uruguai, no qual indicava todo o cronograma de recuperação da lesão na clavícula, sofrida por Arrascaeta antes da convocação. Porém, o Rubro-Negro alegou que "diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos", afirmando que isto consiste em "colocar em risco a saúde do jogador".

Nos últimos dias, o Mais Querido enviou o fisioterapeuta Laniyan Neves , que cuida do meia no clube e também de maneira particular, para acompanhá-lo durante a Copa do Mundo. Levando em consideração o tom e as acusações da nota, a medida já expressava a desconfiança do clube carioca nos métodos adotados pelos uruguaios.

Agora, o meia se recupera de lesão na panturrilha direita de grau médio, sofrida durante as atividades com a seleção. Com o incidente, houve especulações de que o camisa 10 rubro-negro poderia ser cortado da Copa do Mundo, mas o Uruguai já confirmou que o jogador seguirá com a delegação

Veja a nota oficial do Flamengo ao Uruguai

"Conforme informado anteriormente, após solicitação da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), o meia Giorgian De Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país.



Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe.



Como forma de contribuir para a recuperação de De Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo FIFA 2026. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta neste período e preservar as melhores condições para seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada.



O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação ao camisa 10 e mantém a torcida para que ele alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo."