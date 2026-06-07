Troféu da Copa do Mundo - Charly Triballeau / AFP

Troféu da Copa do MundoCharly Triballeau / AFP

Publicado 07/06/2026 09:00

Rio - A Copa do Mundo é o terreno perfeito para as zebras. Historicamente, elas fazem parte da essência da competição. Toda edição reserva espaço para histórias improváveis, como em 2018 quando a Croácia chegou à final contrariando todas as previsões. Em 2026, o Mundial terá 48 seleções pela primeira vez e, com mais vagas no mata-mata, as chances de novas surpresas aumentaram significativamente.

O principal nome entre as possíveis surpresas da Copa do Mundo é o Marrocos. Semifinalista em 2022, os marroquinos possuem uma base talentosa e competitiva, e chegam mais maduros. O time comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o comando da seleção em março, conta com nomes como o goleiro Yassine Bounou, o lateral-direito Achraf Hakimi e o atacante Brahim Díaz.

Outra equipe que merece atenção é o Japão. Conhecidos pela disciplina tática e intensidade, os japoneses surpreenderam em 2022, quando venceram Alemanha e Espanha na fase de grupos, e demonstrou evolução durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Os principais nomes da lista dos japoneses são o atacante Takefusa Kubo, da Real Sociedad, e o meia Wataru Endo, do Liverpool.

De volta à Copa do Mundo após 24 anos, a Turquia é mais uma equipe que merece atenção. A seleção turca combina jovens talentos e experiência internacional, e chega na competição como uma grande incógnita e apontada como uma das principais candidatas a zebra. Entre os convocados estão o atacante Arda Güler, do Real Madrid, e Kenan Yildiz, da Juventus, além do meia do Hakan Çalhanoglu, da Inter de Milão,

Uma das seleções africanas mais consistentes da atualidade, Senegal é mais uma candidata a zebra na Copa do Mundo de 2026. Os senegaleses possuem um elenco físico, rápido e competitivo, além de ter um time organizado defensivamente e forte nos contra-ataques. Entre os principais nomes estão o goleiro Édouard Mendy, o zagueiro Kalidou Koulibaly e o atacante Sadio Mané.

Por fim, outras seleções que podem causar impacto são Noruega, que conta com nomes como o meia Martin Odegaard, do Arsenal, e Erling Haaland, do Manchester City, além do Equador. Os equatorianos, aliás, vem sendo frequentemente citados por especialistas e torcedores como uma equipe capaz de ir além das expectativas na Copa do Mundo de 2026. Entre os convocados está Gonzalo Plata, do Flamengo.

Estreantes também merecem atenção

Com o aumento de número de participantes e a crescente competitividade entre as seleções, a Copa do Mundo de 2026 promete oferecer grandes histórias. A edição terá estreantes como Uzbequistão, Jordânia, Cabo Verde e Curaçao, que prometem dar trabalho. É justamente a falta de conhecimento de muitos com eles, que o risco de uma surpresa aumenta.

Entre os estreantes, a seleção uzbeque carrega a maior expectativa. Comandada por Fabio Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006, o Uzbequistão chega embalado pela boa campanha nas Eliminatórias da Ásia e costuma apresentar muita disciplina tática. Sendo assim, pode dar trabalho em um grupo que conta com Portugal, Colômbia e RD Congo.