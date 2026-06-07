Matheus Cunha em ação contra o Egito, no último sábado (6) - Rafael Ribeiro / CBF

Matheus Cunha em ação contra o Egito, no último sábado (6)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/06/2026 11:19

Estados Unidos - Após a vitória no amistoso contra o Egito, por 2 a 1 , Ancelotti terá menos de uma semana, até a estreia da Copa, para tirar uma das suas maiores dúvidas sobre a Seleção titular: a camisa 9. Disputada por Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick, a função parecia definida pelo treinador, mas ganhou novos fatores a serem levados em conta nos últimos jogos.

Titular de Ancelotti até esta Data Fifa, Matheus Cunha vestirá a 9 na Copa do Mundo de 2026 e, após o amistoso do último sábado (6), comentou sobre a responsabilidade de usar o número, eternizado por grandes craques em edições anteriores.

"Todos os craques já usaram, a gente vai ser comparado, vai sofrer em alguns momentos porque a gente não vai ser eles. Sei da responsabilidade, sei que o 9 sempre vai ter uma demanda de fazer gol, mas não adianta só pensar nisso e sair feliz porque fiz gol e o time perdendo", disse o atacante, na zona mista do Estádio Hunting Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Nos dois últimos amistosos antes da estreia no Mundial, contra Panamá e Egito, Ancelotti deixou um pouco de lado a preferência por Matheus Cunha — jogador um pouco mais flutuante, que pode atuar até como meia — para testar Igor Thiago e Endrick na função.

Após a primeira partida, o centroavante do Brentford, da Inglaterra, — atleta mais físico, próximo ao estilo 'pivô — recebeu muitos elogios por sua garra e intensidade quando entrou no segundo tempo. Agora, na noite deste sábado (6), muitos torcedores pediram a titularidade de Endrick , autor do gol da vitória contra o Egito.

Questionado nas últimas Datas Fifa, justamente por ser um jogador mais móvel, não tão decisivo e artilheiro quanto os centroavantes de área, Matheus Cunha viu a disputa pela posição crescer exponencialmente com os jogos da última semana. A camisa 9 já está garantida para ele, mas a titularidade parece não estar.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final do torneio. As duas seleções estão no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.