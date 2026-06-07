Endrick comemora gol contra o EgitoRafael Ribeiro / CBF
Torcedores pedem Endrick titular da seleção brasileira: 'Copa é momento'
Centroavante marcou gol da vitória contra o Egito e agitou a web
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