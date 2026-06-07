Endrick comemora gol contra o Egito - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick comemora gol contra o EgitoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/06/2026 09:19

Estados Unidos - Autor do gol da vitória por 2 a 1 contra o Egito , no último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo, Endrick 'tomou conta' das redes sociais após o apito final. Entre os comentários e reações dos torcedores à partida, o que mais se destacou foi o coro que pedia o jogador como titular no Mundial. Confira abaixo:

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Para os internautas, nas poucas oportunidades que teve durante o ciclo pré-Copa, o centroavante mostrou a capacidade de ser protagonista. Nos pedidos de "Endrick titular", sobraram até críticas para Vini Jr e Igor Thiago, que foram titulares no amistoso, mas não conseguiram balançar as redes.

Além disso, claro, não faltaram 'puxões de orelha' a Ancelotti, chamado até de "professor pardal", por não ter escalado o atacante de 19 anos entre os 11 inciais. Às vésperas da estreia na Copa do Mundo, a camisa 9 é uma das principais dúvidas do comandante italiano para elaborar o time ideal.

A primeira partida do Brasil na Copa será no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos. Ambas as seleções estão no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.